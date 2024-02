Faltan 4 meses para que abra nuevamente el mercado de fichajes en Europa, pero eso no detiene los rumores de transferencias para esa ventana en el verano. Desde ya, se inauguró la novela de Kylian Mbappé y su futuro en la élite del deporte. En Francia ya avisaron que el jugador no renovará su contrato con el PSG y dejará París a final de temporada. La joya le comunicó a los dueños cataríes que no jugará más en el Parque de los Príncipes.

Ahora mismo, los dos clubes que más chance tienen de quedarse con Kylian Mbappé son Real Madrid y Liverpool. El conjunto español es el que pica en punta, por todos los intentos y acercamientos que han tenido con él. Desde pequeño, el francés mostró su gusto por la Casa Blanca, su ídolo de infancia fue Cristiano Ronaldo y siempre tuvo el sueño de convertirse en Galáctico.

Sin embargo, en Anfield también hay un interés enorme en él y podrían dar un golpe certero en el mercado al quedarse con Mbappé. Parece difícil, pero no imposible. Las cifras y el contexto, de momento, juegan a favor del Liverpool y a continuación les explicamos los detalles.

Las poderosas razones que acercan a Kylian Mbappé al Liverpool de Luis Díaz

No es difícil imaginarse en la próxima temporada que el tridente del Liverpool este conformado por Luis Fernando Díaz, Darwin Núñez y Kylian Mbappé. El equipo inglés tiene la chequera para traer el francés y el proyecto para convencerlo de que allí ganará su primer Balón de Oro. Hay tres razones de peso que lo acercan a Anfield para la temporada 24/25.

1. La primera y más importante tiene que ver con Mohamed Salah. Las primeras versiones que llegan desde Inglaterra aseguran que el egipcio también se iría, acompañando a Jürgen Klopp. La estrella del plantel y el de mejor salario se iría, abriendo espacio para la llegada de Kylian Mbappé. El Faraón ya tendría varias ofertas millonarias para seguir su carrera en Arabia Saudita.

2. La segunda razón tiene que ver directamente con el Real Madrid, equipo que también puja por Kylian Mbappé. Las cifras que maneja el jugador francés podría poner en jaque al cuadro Merengue con respecto a la norma del límite salarial que impone LaLiga en España. Este punto debe desprenderse en dos más que explicaremos de forma sencilla:

Según ‘Le Parisen’, Kylian Mbappé pide 50 millones de euros brutos de salario, 25 netos, con una prima de fichaje de 120 millones de euros . Si llega al Real Madrid, pasará a ganar el doble del jugador que más gana actualmente en el equipo. Ese es Toni Kroos, con 24 millones de euros.

Para estabilizar el límite salarial, Real Madrid debería desprenderse de varios jugadores para equilibrar. Actualmente, 5 jugadores del equipo Merengue cobran más de €20 millones por temporada (Kroos, Alaba, Modric, Bellingham y Vinicius)

3. En la Premier League no hay y límites de pago ni topes salariales. En esta cuestión, Liverpool lo tiene mucho más sencillo para negociar con el francés que el Real Madrid.