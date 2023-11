"Me identifico con Luis Díaz": el ex Chelsea que también sufrió el secuestro de su padre

El caso de Luis Díaz tiene al mundo del fútbol a la expectativa y se espera que su padre sea liberado en las próximas horas. El secuestro de Luis Manuel Díaz paralizó al mundo, aunque no ha sido el único caso. Un recordado exjugador de Chelsea pasó por una situación similar.

Lo ocurrido con el padre de Luis Díaz ha sido el centro de atención del mundo del fútbol durante los últimos días. El padre del futbolista de Liverpool fue secuestrado por el grupo paramilitar, ELN en La Guajira, Colombia. El proceso de liberación está en curso y se espera que todo se concrete en las próximas horas.

En pleno momento de tensión, ha surgido la declaración del exjugador nigeriano, John Obi Mikel. Muchos recuerdan al africano por su largo paso por las filas de Chelsea, siendo uno de los protagonistas de la primera Champions League del club londinense. El jugador pasó por una situación muy similar a la de ‘Lucho’ durante el Mundial de Rusia 2018.

Obi Mikel respaldó a Luis Díaz

El nigeriano atravesó la terrible situación de ver a su padre secuestrado en dos ocasiones. En el contexto de la espera por la liberación de ‘Mane’, el nigeriano ha concedido una entrevista con talkSPORT en la que ha relatado todo lo ocurrido con su padre en el año 2018.

“Me identifico con Luis Díaz y por lo que está pasando. En este tipo de situación no tienes absolutamente nada que hacer. Solo tienes que esperar porque te llamarán. Sé exactamente por lo que estás pasando y espero que se mantenga fuerte. Sé que es un momento difícil para él como jugador. También sé por lo que está pasando su familia. Mi mensaje para él es que se mantenga fuerte y haga todo lo posible para asegurarse de que su padre sea liberado” fue el mensaje de Obi Mikel para Luis Díaz.

Relato del secuestro

El exjugador de Chelsea relató todo lo ocurrido con su padre. “A mi papá lo secuestraron mientras yo jugaba con la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018 y estábamos a punto de jugar contra Argentina. Dos horas antes del partido recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que mi padre había sido secuestrado por segunda vez en Nigeria. Lo secuestraron por primera vez y hablé con los secuestradores y me exigieron mucho dinero, que finalmente pagué antes de que liberaran a mi padre“.

“La segunda vez ocurrió mientras jugaba para mi país y recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que papá había sido secuestrado nuevamente por segunda vez. Eso fue absolutamente impactante. La primera vez fue impactante, pero la segunda fue aún peor porque estaba a punto de participar en uno de los juegos más importantes de mi vida. El solo hecho de saber que mi papá había sido secuestrado nuevamente fue absolutamente desgarrador” agregó el exjugador.

Obi Mikel señaó que la liberación fue pactada a cambio de una alta suma de dinero. “Tenía a mi papá al teléfono llorando y diciendo: ‘¿pueden darles lo que quieren? Porque aquí me han golpeado y me ponen una pistola en la cabeza cada vez dicen que me van a matar’. Me las arreglé para pagar mucho dinero para que liberaran a mi padre“.