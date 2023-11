James Rodríguez, voz de autoridad en el fútbol colombiano y uno de los líderes en el camerino de la Selección Colombia, se pronunció en las redes sociales sobre el secuestro del padre de Luis Díaz a manos del ELN, que pasan los días y no lo han liberado. Esta intervención temeraria del grupo guerrillero colocó al país en ‘shock’ y generó la reacción del fútbol mundial, principalmente de la Premier League y el Liverpool.

Hay total ansiedad en Colombia, la liberación no se ha dado y el ELN habría pedido un poco más de espacio y la no intervención de las fuerzas militares para poder tener el panorama y tiempo necesario para dejarlo en libertad. En las últimas horas, fue James Rodríguez el encargado en pronunciarse ante lo sucedido. El volante colombiano del Sao Paulo sacó unos minutos y se acordó de la grave situación de Lucho Díaz.

A través de su cuenta de X (Twitter), James Rodríguez dejó unas sentidas palabras, exigió la liberación de don Luis Manuel Díaz y todos los secuestrados de Colombia y mandó todo su apoyo para la familia Díaz Marulanda. Se espera que en las próximas horas se pueda hacer efectiva la liberación del papá de Lucho, que sucede, además, ad portas de una nueva jornada de Eliminatorias.

Mientras aumentan las voces de respaldo para Luis Díaz y su familia y se rechazan estos actos temerarios de secuestros en Colombia, Otty Patiño, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano con el ELN, ha asegurado que la liberación de Luis Manuel Díaz debería llevarse a cabo este mismo martes 7 de noviembre 2023. Las autoridades han accedido a suspender el operativo de búsqueda.

“Prácticamente, el despliegue operativo para la búsqueda del señor Díaz de alguna manera se suspendió, ya hubo un despeje de la zona en cuanto a ese operativo, se supone que hoy (martes) se debe hacer la liberación del señor Luis Manuel Díaz, no hay ningún pretexto para que no lo hagan”, aseguró Otty Patiño.

“No tengo ni idea, pero supongo que no. Todos los indicios plantean que está aquí en Colombia. El último pretexto que tenían para no liberarlo era la militarización de la zona y ahora ya no tienen ningún pretexto” agregó Patiño, quien respondió sobre si el señor Díaz estaba en Venezuela.