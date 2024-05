A la hora de opinar sobre la discusión con Klopp, Michael Owen reveló la razón por la que Mohamed Salah no le daría pases gol a Luis Díaz en Liverpool.

Liverpool FC volvió a la victoria en la Premier League y Mohamed Salah regresó al gol, pero una vez más se repitió la constante por parte del delantero egipcio al no darle un pase a Luis Díaz que pudo terminar en gol durante el triunfo vs. Tottenham Hotspur. ¿Por qué pasa esto con ‘Lucho’ y con casi todos los otros compañeros de ‘Mo’? Michael Owen encontró la razón perfecta.

El calendario deparó que Liverpool tenía cuatro partidos en menos de diez días, nueve para ser exactos, por lo que la rotación de la nómina fue casi que una obligación. Salah fue suplente contra Fulham y West Ham United el 21 y 27 de abril, respectivamente. Esto a la figura del equipo no le habría gustado, según Owen porque habría perdido posibilidades de ir por el premio por el cual piensa más en anotar que en asistir a un compañero.

Díaz es testigo directo de esto… Liverpool ganaba por dos goles a uno contra West Ham cuando Jürgen Klopp decidió que Mohamed Salah entrara por el extremo colombiano al minuto 34 del segundo tiempo. El DT alemán corrió con la mala suerte que les empataron el partido antes de realizar el cambio y ahí explotó todo.

Salah y Klopp tuvieron una fuerte discusión que las cámaras de televisión hicieron viral en un dos por tres y la actitud del delantero egipcio no le gustó a una leyenda del fútbol como lo es Michael Owen. Con la experiencia de haber ganado el Balón de Oro en 2001 y de conseguir seis títulos con el Liverpool, el exdelantero opinó sobre el cruce que tuvo ‘Mo’ con su entrenador y empezó a revelar la razón por la que el delantero egipcio no le daría pases gol a ‘Lucho’ Díaz y a sus otros compañeros.

La discusión entre Klopp y Salah. (Foto: Imago)

“La disputa de Salah con Klopp no ​​fue ideal. Puedo entender su frustración si fue por falta de tiempo, no está acostumbrado a estar en el banquillo. Probablemente quiera ganar la Bota de Oro. Es sólo un competidor que quiere ganar todo el tiempo”, dijo Owen en el portal Gambling Zone antes de terminar de revelar la razón completa por la que ‘Mo’ prefiere en muchas ocasiones definir en lugar de asistir.

Al posible deseo de querer ser el goleador de la Premier League 2023-24, está a siete goles del líder Erling Haaland con dos partidos por jugar para el Liverpool, Michael Owen agregó sobre la mentalidad de Mohamed Salah en la cancha que “me encanta que sea un verdadero ganador y quiera estar en el campo todo el tiempo para marcar, todo el tiempo“. Más claro, imposible. Según Owen, ‘Mo’ quiere hacer goles en la mayoría de las ocasiones por encima de asistir a compañeros como Luis Díaz.

Lo que Salah debería hacer luego de la discusión con el DT de Liverpool

Bajo la premisa que no hay nada mejor que aceptar el error cuando uno se equivoca, Michael Owen le sugirió a Mohamed Salah lo que debería hacer luego de la discusión con el entrenador de Liverpool: “Simplemente creo que lo correcto sería agachar la cabeza, hacerlo lo mejor que puedas, volver al campo de entrenamiento, llamar a la puerta del entrenador y luego, si tienes algo que decir, díselo a su rostro. No me gusta el acto de petulancia ante el resplandor de las cámaras del mundo. Podría haberlo hecho de otra manera”.