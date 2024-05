Mohamed Salah erró un gol al no darle el balón a Luis Díaz en Liverpool vs. Tottenham y recibió una dura crítica: “Un tiro de papel”.

Vuelve y juega la misma historia. Liverpool FC volvió a la victoria en la Premier League 2023-24 luego de vivir unos de los días más tensos en la era de Jürgen Klopp por la discusión en pleno partido con Mohamed Salah. El delantero egipcio volvió a ser titular, pero una vez más erró un gol por no darle el balón a Luis Díaz.

¡A los antecedentes! Liverpool tuvo la oportunidad de ponerse a un gol de empatar la serie contra Atalanta por los cuartos de final de la Europa League, pero Salah prefirió definir desviado por encima del arquero Juan Musso en lugar de darle la pelota a un ‘Lucho’ Díaz que no paraba de pedirle el balón. Terminaron eliminados por un marcador global de tres goles a uno.

Jürgen Klopp salió a apoyar a Salah y dijo “no es que ‘Mo’ no haya perdido oportunidades antes en su vida, eso es parte del juego. El penalti (vs. Atalanta) fue súper convincente, un súper penalti, luego la siguiente oportunidad, obviamente fue desafortunada, pero no es la primera vez que falla una oportunidad así“. El delantero iba a cortar la sequía goleadora.

Liverpool venía de perder contra Everton y empatar frente a West Ham United para terminar los cuatro juegos que disputaron en nueve días. Se acabó la rotación en el equipo de Klopp, Mohamed Salah volvió a ser titular y fue una de las dos figuras de los ‘Reds’ (Rojos), el otro gran destacado fue Harvey Elliot, a pesar de la crítica que recibió por volver a errar un gol al no darle el pase a Díaz.

El gol de Salah en Liverpool vs Tottenham. (Foto: Imago)

Salah abrió el marcador con un gran gol de cabeza a los 16 minutos del primer tiempo. En esa anotación, Luis Díaz entraba solo por el medio como un falso ‘9’, ya que intercambiar la posición con Cody Gakpo fue una constante. Así mismo iba a ser la jugada por la que iban a criticar a ‘Mo’. Pudo ser la anotación del extremo colombiano en el triunfo del Liverpool.

La crítica a Salah por el gol que erró al no darle el balón a Díaz

Con el marcador dos goles a cero a favor de Liverpool, Mohamed Salah entró por la banda izquierda, y en lugar de darle el balón a Luis Díaz que estaba solo en el punto del penal, prefirió patear al arco y literalmente le regaló la pelota a arquero Guglielmo Vicario. “Un tiro de papel le salió a ‘Mo'”, dijo el relator Miguel Simón antes de que el comentarista Marcelo Espina acabara la crítica diciéndole al delantero egipcio que “otra vez en lugar de rematar, empuja. Le cuesta sacar el derechazo, viste. En el primer tiempo le pasó lo mismo”.

Los partidos que le quedan al Liverpool de Díaz en la Premier League

Luego de la victoria por cuatro goles a dos contra Tottenham Hotspur, Liverpool llegara a la fecha 37 con mínimas posibilidades de ganar el título de la Premier League 2023-24. Depende de que ni Arsenal, ni Manchester City ganen su próximo partido. Dicho esto, los siguientes son los partidos que le quedan ‘Lucho’ Díaz y compañía:

Aston Villa vs. Liverpool: lunes 13 de mayo a las 2:00 P.M.

Liverpool vs. Wolverhampton: domingo 19 de mayo a las 10:00 A.M.