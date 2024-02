Las cosas en el fútbol árabe no parecen ir nada bien. Desde un par de temporada, los clubes de Arabia Saudita se han encargado de sacudir el mercado mundial con ostentosos negocios y multimillonarios salarios para atraer grandes figuras de la élite. Ese es el caso de Karim Benzemá, quien decidió cerrar su ciclo en el Real Madrid para irse a jugar con Al Ittihad. Gran salario, todas las comodidades, pero con un ambiente cada vez más tenso.

Hasta hace unas semanas, Karim Benzemá protagonizó uno de los hechos más insólitos del fútbol moderno. El francés se perdió por completo del inicio de la pretemporada, alargando sus días de vacaciones. Desde ese momento comenzaron las tensiones al interior del club. Marcelo Gallardo, DT de Al Ittihad, castigó al astro francés sin miramientos ni preferencias.

Ahí comenzó la pesadilla entre el argentino y el francés…

A raíz del incumplimiento de Benzemá, Al Ittihad y Gallardo le ordenaron al goleador francés entrenarse de forma diferenciada. Como se perdió el inicio de la pretemporada, tomaron esta decisión para hacer justicia con el resto del plantel que sí cumplió con las fechas de entrenamientos. Sin embargo, todo terminó de estallar este 7 de febrero.

Según reportaron varias fuentes desde Arabia Saudita, Marcelo Gallardo quiso extender el castigo de Karim Benzemá en la más reciente práctica que tuvieron. Luego de unos trabajos, el argentino le ordenó que se separa y siguiera con los trabajos físicos por aparte. Al galo no le gustó la instrucción, discutió con el DT y luego se retiró del entrenamiento de mala forma.

Gallardo, Benzemá y una relación rota en Arabia

Marcelo Gallardo, firme en su postura, sigue considerando que no es momento para tener en cuenta a Karim Benzemá. Aunque el francés es la gran estrella que tiene el plantel, considera que le faltó al respeto a sus compañeros luego de no asistir puntualmente al inicio de la pretemporada. El argentino no consiente estas actitudes y tampoco está dispuesto a dar “preferencias” mientras dirija en Arabia Saudita. Sin importar el nombre que tenga.

Como respuesta a la actitud del francés, Marcelo Gallardo se mostró aún más implacable y no convocó al delantero para el siguiente partido de Al Ittihad. De esta manera, el estratega argentino dejó claro que irá hasta las últimas consecuencias con Karim Benzemá.