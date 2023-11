A solo horas del anuncio de la renovación de Vinicius, Real Madrid continúa con las extensiones de contrato y han conseguido la firma de Rodrygo. El atacante brasileño ha ampliado su contrato con el equipo merengue, quedando atado hasta el 30 de junio de 2028.

Real Madrid avanza con sus renovaciones de contrato y este jueves 2 de noviembre se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Florentino Pérez ha logrado extender el contrato del jugador surgido de las escuelas de Santos por los próximos 5 años.

Rodrygo tenía contrato vigente con Real Madrid hasta el año 2025, pero el club se ha logrado alargar el vínculo con tres temporadas adicionales. “El Real Madrid C. F. y Rodrygo han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028“.

De esta manera, el club asegura a uno de los futbolistas con los que traza su planificación a futuro. Se espera que en las próximas semanas se confirmen las extensiones de contrato de Éder Militao, Eduardo Camavinga y Federico Valverde, todos hasta 2028.

“Hola madridistas. Estoy muy contento por renovar mi contrato. Creo que tenemos mucha historia para escribir juntos. Hala Madrid” fue el mensaje del delantero para los fanáticos, que fue compartido por el club por medio de sus redes oficiales.

Cláusula multimillonaria

Florentino Pérez sabe perfectamente que la ficha de Rodrygo es objeto de deseo no solo en Europa, sino en ligas emergentes como la de Arabia Saudita. Es por esto que, según apunta el diario AS, el nuevo contrato cuenta con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Los números de Rodrygo

Rodrygo llegó a Real Madrid en el año 2018 por la suma de 45 millones de euros proveniente de Santos. El futbolista llegó a las filas del equipo merengue siendo solo un juvenil y ha logrado demostrar su calidad desde sus primeros partidos con la camiseta blanca.

Rodrygo logró 9 goles y 3 asistencias en la 2019-2020 (29 partidos), 2 goles y 8 asistencias en la 2020-2021 (33 partidos), 9 goles y 10 asistencias en la 2021-2022 (49 partidos), 19 goles y 11 asistencias en la 2022-2023 (57 partidos) y suma 2 goles y 1 asistnencia en lo que va de temporada 2023-2024 (14 partidos).

Está siendo un inicio de campaña complicado para el futbolista brasileño, que logró destrabarse en el partido ante Sporting Braga por la Champions League. “Estaba en un momento de mala suerte, intentándolo de todas las maneras, pero no me salía. Y, sin embargo, mira: hoy no jugué tan bien… y marqué“.

En cuanto a títulos, el jugador ya posee un palmarés envidiable a sus cortos 22 años. El atacante, con la camiseta de Real Madrid, consiguió 2 títulos de LaLiga, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de España, 1 UEFA Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.