Esto dijo el técnico de Argentina por la hora que escogió Colombia para enfrentarlos en Barranquilla

La Selección Argentina camina a paso firma en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una nueva victoria que los afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones, pero eso no impidió que el técnico Lionel Scaloni hablara de la hora que escogió Colombia para el partido contra la Albiceleste por la octava fecha.

Hay unos que piensan que es una revancha y otros que no dudan en decir que no es así. Durante la Copa América 2024, el entrenador de Argentina no paró de elogiar el nivel de la Selección Colombia al punto que la usó para responderle a Kylian Mbappé por hablar de fútbol sudamericano.

Sin embargo, cuando a Lionel Scaloni le tocó hablar de las condiciones que Argentina enfrentará el próximo martes 10 de septiembre en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, no dudó en hacer una queja pública que dio de qué hablar. Hasta se animó a comparar con lo que se tiene que vivir cuando se va a jugar a La Paz, Bolivia. ¡Oh, oh!

Antes de la declaración del técnico de Argentina que sorprendería a todos, a Néstor Lorenzo le preguntaron el 4 de septiembre en conferencia de prensa sobre el motivo por el cual Colombia escogió las 3:30 P.M. como la hora para enfrentar a la Albiceleste. “Es el horario que jugamos el último partido, por eso también se repitió”, sostuvo el DT de la Tricolor y la respuesta de Scaloni estaba a punto de llegar.

Scaloni y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol. (Foto: Imago y archivo particular)

A pesar de no tener a Lionel Messi por lesión y a Ángel Di María porque se retiró del combinado nacional, Argentina le ganó a Chile por tres goles a cero y es primera en la tabla de posiciones. El equipo argentino viajará el lunes 9 de septiembre a Barranquilla y Lionel Scaloni decidió dejar en claro lo que piensa de jugar a las 3:30 P.M. contra la Selección Colombia.

La queja del DT de Argentina por la hora del partido vs. Colombia

“Lo que hablamos de esta fecha es que, a nivel físico, técnico, y de minutos, los jugadores llegaban justos. Se ha visto que después del minuto 30 y pico del segundo tiempo las fuerzas eran justas. Siempre en septiembre pasan estas cosas y ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser. Esto es como ir a la altura prácticamente (…) Es lo que decidieron jugar en ese horario y allí iremos, partido dificilísimo e intentaremos hacerlo lo mejor para traer un buen resultado pensando que Colombia es un buen equipo“, dijo el director técnico de Argentina en conferencia de prensa.

El mensaje que le envió el ‘9’ de Argentina a toda la Selección Colombia

La premisa en Argentina es que el partido contra la Selección Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias no es una revancha de la final de la Copa América 2024. No obstante, Julián Álvarez, el ‘9’ de la Albiceleste, afirmó sobre el partido contra la Tricolor que “va a ser difícil después de haber jugado la final y más ahora en su cancha. Va a ser duro, pero tenemos esta semana para prepararnos y hacer un gran partido allá”.

