Junior de Barranquilla hizo oficial la presentación de su nuevo entrenador César Farías, quien llega al club atlanticense a reemplazar al saliente Arturo Reyes, en lo que será el tercer equipo del venezolano en el fútbol colombiano, tras lo que fue su paso por Águilas Doradas y América de Cali, teniendo un buen desempeño en el primero y muy flojo en los ‘escarlatas’.

Farías fue presentado ante los medios de comunicación, allí posó para las cámaras con la camiseta del ‘tiburón’, pero también respondió algunas inquietudes que tenían los periodistas sobre lo que será su proyecto en el equipo y los objetivos que tiene, teniendo en cuenta que es una de las mejores plantillas del país.

La advertencia que envió César Farías

En su presentación ante los medios de comunicación, Farías se mostró muy feliz por llegar al cuadro barranquillero, del que aseguró es uno de los equipos grandes e importantes de Colombia, por lo que tiene mucha exigencia, además, el técnico aseguró que el deseo de Fuad Char, mayor accionista del club, es el de ser campeón, por lo que él irá por el título.

César Farías. Foto: Junior de Barranquilla.

“Las instituciones se parecen a sus dueños y don Fuad Char es un hombre ganador. Si la exigencia es ir por el campeonato, trabajaremos para eso. Veo a los jugadores dispuestos. Aquí el único que saldría campeón no soy yo”, advirtió Farías, metiéndose presión y dejando en claro que irá por el campeonato colombiano

¿Cómo se dio la llegada de César Farías al Junior?

El entrenador venezolano también contó cómo fue que se dio su llegada al Junior, en donde todo comenzó con una llamada que le hizo Fuad, allí el dirigente le consultó sobre si deseaba llegar al club y empezaron a llegar a acuerdos, ahora ya fue presentado de manera oficial, tras la salida de Reyes.

“Todo fue sorpresivo para mí. Don Fuad me llamó en la tarde del lunes. Conversamos un rato, pero no de fútbol, me preguntó si estaba dispuesto, le dije que sí. Me dijo que si podía venir al día siguiente y que viniera con dos maletas”, dijo Farias.

Quien después agregó: “Siempre he tenido una cercanía con Junior. Aquí vine con el Zulia FC varias veces, me hice amigo de Peluffo. Nos prestaron algunos jugadores, Jámerson Rentería. He tenido amigos que han estado acá adentro y que hemos compartido. Conversé con el profe ‘Bolillo’ hoy. Uno sabe de la grandeza de Junior. Quiero estar a la altura y poder ayudar con mi experiencia”.

