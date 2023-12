La carrera de James Rodríguez ha dado muchas vueltas en los últimos años. Uno de los destinos inesperados del futbolista de la Selección Colombia fue el Al-Rayyan de Qatar, donde el cucuteño no vivió sus mejores momentos. Ahora el volante de Sao Paulo ha salido a revelar algunos detalles de lo que fue su paso por el fútbol árabe.

Tras su campaña irregular en Everton, James Rodríguez sorprendió a todos en el año 2021 al abandonar el fútbol europeo y firmar por Al-Rayyan de Qatar. El volante colombiano puso rumbo a un troneo exótico, donde jugó por un año tras varias temporadas complicadas en Europa.

Ahora, a más de un año de su salida del fútbol árabe, el capitán de la Selección Colombia ha salido a hablar de lo que fue su experiencia en Medio Oriente. El futbolista reveló que la adaptación cultural fue sumamente complicada para él en el equipo qatarí.

Experiencia de James Rodríguez en Qatar

Está claro que James Rodríguez no mostró su mejor versión en el fútbol de Qatar. En una temporada manchada por las lesiones, el colombiano registró un total de 5 goles y 7 asistencias en 16 encuentros disputados. Sin embargo, los problemas físicos no parecen haber sido el principal problema del jugador.

En una entrevista con Globo Esporte, James Rodríguez reveló todos los problemas que atravesó en el plantel qatarí para adaptarse a la cultura local. El cucuteño tuvo muchas dificultades al mudar su carrera futbolística de Europa a Medio Oriente.

Luego de haber jugado en Colombia, Argentina, Portugal, Mónaco, España, Alemania e Inglaterra, el jugador resaltó la difícil adaptación que tuvo que atravesar en Qatar. “La cultura catarí es muy difícil. Fue un país en el que fue mucho más difícil la adaptación“.

Rodríguez dio algunos detalles de lo que fue su experiencia al llegar a Qatar en el mes de septiembre de 2021. “En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada (de ropa) y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado“

“Ellos comen con la mano. Para mí fue difícil también. Todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’” detalló el colombiano.

Nuevo ciclo en Brasil

Tras su salida de Qatar y su paso por el fútbol griego el jugador arribó al Brasileirao y ahora defiende los colores de Sao Paulo. Si bien sus primeros meses en el equipo no han sido los mejores, hay mucha expectativa por lo que será el 2024 del colombiano.

“Me está gustando. Solo llevo cuatro meses allí, poco tiempo, pero lo estoy disfrutando. Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí” dijo tras el cierre de la temporada en el fútbol brasileño, dando a entender que seguirá en el equipo para el próximo año.

“Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil” añadió.