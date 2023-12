Una vez más, James Rodríguez ha decidido hablar con la prensa y esta vez lo hizo exclusivamente con la revista ‘Semana’. Por estos días, el ’10’ está muy alejado del fútbol y se encuentra en Colombia atendiendo varios negocios personales que ha emprendido en las últimas semanas. Por ahora, no hay ninguna pista de lo que será su futuro deportivo.

En esa charla con este medio, James Rodríguez habló de todo y muy poco de fútbol. Dejó ver su lado más humano y hasta tocó temas muy personales de los que nunca había charlado en público. Justamente en esta entrevista, surgió el tema de Carlos Antonio Vélez. Durante años y de forma insistente, este periodista le ha lanzado lapidarias críticas por su rendimiento en el deporte y su presencia en la Selección Colombia. Sin descanso y sin piedad.

James no le huyó al tema cuando le mencionaron a Vélez, pero pasó rápido de este con una respuesta contundente. “A mi no me importa nada lo que digan los periodistas. No me preocupa nada. Me cuentan cosas, pero no me preocupa nada de lo que diga de mi”.

De esta manera, James Rodríguez mostró una postura muy decente cuando salió el tema del periodista que más lo ha criticado en su carrera. Incluso teniendo en cuenta que varias veces, de forma pública y masiva, lo ha retirado del fútbol profesional y ha pedido que no se le tenga en cuenta en la Selección Colombia.

James Rodríguez está en los planes de Sao Paulo para 2024

A pesar de las dudas de James y los rumores que flotaron tras su entrevista, lo único cierto es que el ’10’ tiene contrato vigente con Sao Paulo hasta finales de 2025. Pensar en que se va a ir, sin haber cumplido un año de su vínculo laboral es casi una utopía. El máximo dirigente del club dejó claro que el cafetero está en los planes para 2024. Además, está convencido que con más minutos y protagonismo, logrará darle muchas alegrías a los hinchas del elenco paulista.

Puedo dar fe, porque siempre estoy en el CT, que él va y entrena, es un gran profesional. No tengo ninguna duda que en el 2024 se adaptará mejor al sistema táctico y a todo el país. Es un gran jugador y seguro que nos dará alegrías“.