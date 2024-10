Había gran preocupación en Torino por la condición física de Duván Zapata luego de salir lesionado en el partido contra Inter del pasado sábado en el Giuseppe Meazza. Ahora, el equipo piamontés ha emitido el parte médico oficial del delantero, confirmando la noticia que tanto se temía.

Corrían los últimos minutos de la visita de Torino a Inter de Milán por la Serie A cuando ocurrió la lesión de Duván Zapata. El atacante, en un mano a mano contra Francesco Acerbi, intentó un cambio de dirección, con la mala suerte de que su rodilla izquierda se quedó trabada, sufriendo una fuerte torcedura.

Desde el primer instante, la lesión parecía grave. El colombiano tuvo que ser retirado en camilla y el entrenador, Paolo Vanoli dejó ver su preocupación. “Estamos cruzando los dedos. Parece un esguince de rodilla ya que se la torció. Es demasiado pronto para entender qué es. Tenemos que esperar a las pruebas instrumentales“.

Parte médico oficial de Duván Zapata

Luego de las revisiones médicas, se confirmó lo que tanto se temía. “Las pruebas instrumentales a las que fue sometido Duván Zapata arrojaron lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del menisco lateral. El Torino Football Club abraza afectuosamente a Duván con la esperanza de verlo de nuevo en el terreno de juego lo antes posible“.

Si bien el boletín médico del jugador no especifica el tiempo de recuperación, La Gazzetta dello Sport aclara que no se espera la vuelta del futbolista en menos de 7 meses. Por ende, hay serio riesgo de que el delantero no vuelva a jugar en lo que resta de temporada.