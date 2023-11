El fichaje de Sebastián Villa con Beroe de Bulgaria ha generado una gran polémica en el mundo Boca. El jugador colombiano fue presentado por su equipo este miércoles y habló del duro momento que pasó con sus causas judiciales y su salida del equipo argentino.

Han sido meses complicados para Sebastián Villa. El jugador colombiano fue condenado a dos años de prisión por violencia de género (pena excarcelable) y fue apartado de Boca Juniors. Sin embargo, este firmó un contrato con Beroe de Bulgaria, teniendi vínculo vigente con el equipo Xeneize.

Este miércoles 15 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de Villa con su nuevo equipo. Luego de la firma oficial de su contrato, el jugador hizo un posteo en su cuenta oficial de Instagram, pronunciándose sobre todo lo ocurrido en los últimos meses en su entorno.

¿Qué pasó con Sebastián Villa?

El pasado 2 de junio, Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión tras la denuncia de su expareja, Daniela Cortés por violencia de género. El colombiano quedó en libertad condicional por tratarse de una condena menor a tres años.

Hasta el día de hoy, el futbolista defiende su inocencia y niega los cargos que fueron presentados por su exnovia en el año 2020. El delantero, además, está siendo investigado por una nueva causa por abuso sexual, presuntamente ocurrido en junio de 2021 contra una chica de 26 años.

Luego de la sentencia, Boca Juniors tomó la decisión de apartar al futbolista de todas sus actividades. Sin embargo, su contrato continúa siendo válido hasta 2024, por lo que su firma con el equipo de Bulgaria ha detonado una polémica legal con el club Xeneize.

Comunicado

Luego de su presentación oficial, el jugador se pronunció por medio de su cuenta en Instagram sobre su tiempo alejado de las canchas. “Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mi pero, yo siempre confié en el Señor“.

“Se olvidaron que yo soy un pelado del barrio que comenzó recogiendo chatarra, tengo muy claro lo que significa la palabra ‘Guerrero’ y aquí estamos, viviendo este sueño que tengo desde pequeño, saliendo adelante para darle a mi familia un futuro mejor. Ellos siempre estuvieron conmigo en las buenas y no tan buenas, a los amigos de verdad que no me dejaron solo en este tiempo, los quiero mucho” agregó el futbolista colombiano.

Sebastián Villa también envió un mensaje a la hinchada de Boca. “Gracias infinitas a todos los hinchas de Boca que me quieren y me apoyan, siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club, dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca deje de representar estos colores como se tienen que representar. Voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros“.

Boca tomará medidas legales

Mientras que la directiva de Beroe asegura que firmaron a Sebastián Villa como agente libre, Boca Juniors mantiene su postura y se remite al contrato firmado con el jugador. El club argentino ya habría presentado su denuncia ante la FIFA, acusando la ilegalidad del nuevo contrato del futbolista.