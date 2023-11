Se viene una fecha de Eliminatorias Sudamericana sumamente complicada para la Selección Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará ante Brasil este jueves en el Monumental de Barranquilla, equipo que ha confirmado una segunda baja de peso para el encuentro.

La Selección Colombia llega a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad de sacar los puntos luego de hilar 3 empates consecutivos. El combinado nacional tendrá una dura tarea ante la Selección de Brasil este jueves 16 de noviembre.

La Canarinha ha tenido algunos problemas con ciertos jugadores en la preparación del partido. Luego de confirmar la salida del guardameta, Ederson Moraes, se ha confirmado una nueva baja sensible para la pentacampeona del mundo de cara a este partido.

Partido clave para ambas selecciones

El encuentro entre Colombia y Brasil toma gran importancia para ambos combinados. Si bien resta mucho para definir las Eliminatorias, ambos equipos llegan en busca de los puntos que rompan con la racha negativa de las fechas anteriores, en las que dejaron puntos.

Vale recordar que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo no ha vuelto a sumar de a tres puntos desde el debut en Barranquilla ante Venezuela. Luego de ganarle a La Vinotinto, Colombia empató 0-0 contra Chile, 2-2 ante Uruguay y 0-0 frente a Ecuador.

Por el otro lado, lo de Brasil en la doble fecha de octubre fue impactante. La Verdeamarela acabó empatando de forma insólita ante Venezuela como local, para luego perder el partido contra Uruguay en condición de visitante. Sin duda, una doble fecha negativa para el gigante sudamericano.

Nueva baja para Brasil

El plantel de Brasil llega con varias bajas para el encuentro. Desde antes de la salida de la convocatoria se sabía que Neymar y Casemiro no formarían parte de la lista para el encuentro en Barranquilla. Ahora se suma una nueva baja sensible para el equipo de Fernando Diniz.

Este miércoles 15 de noviembre, la CBF confirmó por medio de un comunicado oficial que Gabriel Jesús, delantero de Arsenal, no formaría parte de la plantilla que viajaba a Colombia. El delantero venía recuperándose de una lesión y no ha llegado a tiempo. El cuerpo médico brasileño prefirió no tomar riesgos con el viaje, por lo que se espera su vuelta para el partido ante Argentina del próximo martes.

Gabriel Jesús sufrió una lesión muscular el pasado 24 de octubre entre Arsenal y Sevilla por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Todo indicaba que el atacante llegaría a tiempo para jugar ante los cafeteros, pero tendrá que esperar al clásico sudamericano.

“El delantero Gabriel Jesús permanecerá en Granja Comary, acompañado por el fisioterapeuta Charles Costa, el entrenador Marquinhos y el médico Felipe Kalil para continuar con el proceso de recuperación y acondicionamiento físico” dice el comunicado de la CBF sobre la situación del jugador.

Viaje de la delegación brasileña

La Selección de Brasil, a diferencia de lo que hizo Uruguay en la fecha pasada (se concentraron en suelo colombiano), prefirió hacer los trabajos de preparación alejada del foco mediático en el predio de Teresópolis. La temperatura en este lugar es similar a la que se encontrarán en Barranquilla. Será este miércoles que lleguen al país para hacer el reconocimiento de cancha.