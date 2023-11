Sebastián Villa, en medio del problema legal que vive en Argentina y la sentencia que recibió por violencia de género, fue confirmado como nuevo jugador del Beroe Stara Zagora de la exótica Liga de Bulgaria, siendo su primera experiencia en el fútbol de Europa. La información, revelada por ESPN, fue oficializada por el mismo club búlgaro, quien le habría conformado un contrato por dos años.

Movimiento inesperado. Sebastián Villa, a sus 27 años y en pleno conflicto judicial en Argentina, por lo que fue inhabilitado por Boca Juniors, comenzaría su camino en el fútbol europeo. Pero las cosas no serían para nada fáciles, pues este fichaje forzaría a Boca Juniors a ir ante la FIFA y podría existir un problema legal. Vale resaltar que en 2021, este volante ya había sido tentado por el Dinamo de Moscú y antes por Brujas de Bélgica, que ofrecía ocho millones de euros por su pase.

Cabe recordar que Sebastián Villa aún tiene contrato con Boca Juniors, hasta diciembre de 2024, por lo que al haber firmado con el club búlgaro por dos temporadas, primero deberá confirmarse su salida del ‘Xeneize’. Es un jugador que todavía pertenece al equipo argentino y es por eso que la FIFA tendría que intervenir, para que se dé su respectiva rescisión del vínculo laboral o el traspaso no directamente con el jugador, sino con el equipo de ‘La Ribera’.

El Beroe Stara Zagora es de la primera división búlgara y está en la octava posición en la tabla de la Liga. Sebastián Villa tendrá que viajar a Bulgaria en las próximas horas. Ya habría firmado su contrato por dos años, hasta junio de 2025, según la web de ESPN. El último partido oficial que jugó fue el 1 de junio de 2023, un día después de recibir la condena por dos años y un mes de prisión condicional.

Sebastián Villa tendría lío legal con Boca y Tolima por firmar en Bulgaria

Cabe recordar que Sebastián Villa había sido apartado del plantel de Boca Juniors luego de la sentencia judicial en su contra por el caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Eso no quiere decir que haya sido “echado” del equipo, sino que el contrato se ha mantenido vigente. Vale resaltar también que el veredicto del juez no lo condiciona a una prisión como tal, sino que se puede movilizar dentro y fuera de Argentina, así como su derecho al trabajo.

Esto quiere decir que su problema personal y judicial no lo condiciona y no tiene nada que ver con el posible lío judicial que tendría el jugador por firmar en Bulgaria. Simplemente, es porque su rescisión con Boca no ha sido efectiva. Asimismo, tras alterarse el debido proceso, Deportes Tolima también se vería afectado y no dudaría en ir a FIFA junto al ‘Xeneize’ y reclamar por “pérdida de patrimonio”, pues al momento de ser traspasado desde Buenos Aires, le corresponde un porcentaje de ese valor al club tolimense.

