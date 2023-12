Luis Díaz vive un gran momento deportivo y el ánimo está por todo lo alto en Europa. Brilla en el Liverpool de Inglaterra y además celebra la liberación de su padre luego del traumático secuestro por parte del grupo guerrillero ELN en meses pasados, quien fue arrebatado en el municipio de Barrancas y que le dio la vuelta al mundo. Don Luis Manuel Díaz fue puesto en Libertad y su hijo no para de soltar magia en el fútbol inglés y con Selección Colombia, con la que fue gran figura ante Brasil en la fecha pasada de las Eliminatorias, al marcar el doblete para el triunfo y así quedar en la historia de la ‘Tricolor’.

En estos momentos, más allá del buen momento de Luis Díaz, Liverpool recibe una delicada noticia desde el departamento médico que preocupa al técnico Jürgen Klopp y al resto de jugadores. Luego de la notificación del portero brasileño Alisson Becker, el que sigue en la lista de lesionados es el alemán de origen camerunés, Joel Matip.

El defensa Joel Matip estará varios meses de baja, según el reporte médico de Liverpool y las palabras de Jürgen Klopp en rueda de prensa. El zaguero sufrió una lesión en una de sus rodillas y los diagnósticos no son para nada alentadores y ahora entrará en un arduo proceso de recuperación.

Vale resaltar que Joel Matip le ganó el puesto en la titular a Ibrahima Konaté esta temporada 2023/2024, pero contra el Fulham, las cosas han cambiado y Matip tuvo que abandonar la cancha tras el golpeen una de sus extremidades y será ausente varias semanas. Jürgen Klopp lo admitió en rueda de prensa.

¿Quién reemplazará a Matip en el Liverpool?

En el último partido contra el Sheffield United, Jürgen Klopp le dio apertura nuevamente a Ibrahima Konaté en la zona defensiva. Liverpool ganó 2-0 y el autor de uno de los goles fue el neerlandés Virgil Van Dijk. Dominik Szoboszlai anotó el segundo definitivo.

“Cuando el doctor viene y te dice que ‘no tiene buena pinta’… Solo te queda esperar a los análisis. Te puedes imaginar que no tiene buena pinta. Nunca son buenas noticias cuando el médico te dice eso. Nunca, en todos mis años de carrera, alguien te dice, ‘oh, estaba completamente equivocado, no pasa nada y puede jugar mañana’. No va a pasar”, dijo Klopp en rueda de prensa previo al partido contra Sheffield United.

Es decir, que Ibrahima Konaté y Virgil Van Dijk sería la dupla en zona defensiva para el resto de temporada, mientras Joel Matip se recupera de la intervención quirúrgica por la rotura de ligamentos.

¿Qué pasó con Alisson Becker?

Más exactamente, Alisson estará dos semanas de baja, luego de la lesión que sufrió contra Manchester City. El portero de Brasil se mantuvo en la cancha, pero al finalizar el compromiso comenzó a sufrir molestias con los isquiotibiales. Jürgen Klopp dijo en rueda de prensa que el problema es menos grave de lo que se creía. De esta manera y tras la recuperación, Alisson volvería a las canchas hasta mediados de diciembre.

Buen momento de Luis Díaz en el Liverpool

Tras las actividades de la Selección Colombia en noviembre, Luis Díaz viajó junto con su padre a Inglaterra a retomar los compromisos con el Liverpool. Reapareció en el partido contra Manchester City por la Premier League, en uno de los juegos más llamativos del año, donde sumó algunos minutos en la segunda parte y con ‘Mane’ Díaz en la tribuna del Etihad Stadium.

Luego, en Europa League 2023/2024 contra el LASK, por la quinta fecha de la fase de grupos, Luis Díaz hizo su aparición y además marcó al minuto 12 el primer gol en el 4-0 en Anfield. Se espera que Lucho pueda seguir por el buen camino y finalizar el año calendario en el altísimo nivel.

