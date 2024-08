Rayo Vallecano presentó a James Rodríguez como su nueva y flamante incorporación, fichaje que ha sido toda una noticia en España, debido a la gran actuación que mostró el mediocampista en la última Copa América con la Selección Colombia, es por esto que muchos la consideran como una de las más importantes contrataciones en el mercado.

Una de las principales preocupaciones de los seguidores de James, era saber si el equipo al que llegaría tendría la aprobación de entrenador, debido a que este ha sido uno de los grandes inconvenientes del colombiano, es por esto que en la más reciente rueda de prensa del Rayo, esa fue una de las principales preguntas al técnico Íñigo Pérez.

La primera decisión con James Rodríguez

En la previa al partido contra el Barcelona, el entrenador Íñigo Pérez atendió a los medios de comunicación, allí el tema del que fue más consultado, y como era de esperarse, fue la llegada de James Rodríguez como su nuevo refuerzo, es por esto que el entrenador no se guardó los elogios con su nueva incorporación, pero también confirmó la primera decisión con el ’10’, indicando que no estará ante al Barcelona este martes 27 de agosto, debido a que hasta hora llegó.

“Estamos muy contentos por la llegada de James. Es un jugador con gran jerarquía y ahora nos toca aprovecharlo. Para verle habrá que esperar porque viene desde la final de Copa América sin entrenar. Habrá que apaciguar estas ganas y esperar para verle”, aseguró el DT del Rayo, por lo que quedó totalmente descartada la participación del colombiano ante el Barca.

Foto: Rayo Vallecano.

Íñigo Pérez encantado con James Rodríguez y cómo jugará

El entrenador de cuadro de Madrid también se mostró muy contento por tener a un futbolista como James en su plantilla, destacando que es un jugador de élite, además, Pérez también se refirió en las posiciones en las que podría utilizar a Rodríguez, indicando que es un jugador que puede rendir en diferentes lugares de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Fecha y rival del posible debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano

“Me informaron de la posibilidad y preguntaron mi opinión. Es un reto. Mi ánimo es que no debe dejar lo que ha conseguido en el mundo del fútbol. Mi experiencia con gente que ha tenido muchos partidos en la élite es que son muy trabajadores y espectaculares a nivel humano… Me ilusiona que un club como el Rayo sea objeto de deseo y los jugadores con tal carrera quieran estar aquí. Ahora me toca a mí, como guía, que esté cómodo y sacar el máximo rendimiento”, dijo Íñigo.

Quien después agregó: “El objetivo es salvarnos y permanecer en Primera. La llegada de James nos ofrece un aumento de nivel, pero es un crédito más para conseguirlo. En las tres media puntas puede jugar y lo ha hecho siempre ahí. También puede jugar de ocho y es un jugador que interpreta muy bien el juego”.

Aquí las declaraciones del técnico del Rayo Vallecano:

Encuesta¿Debe jugar de enganche James en el Rayo Vallecano? ¿Debe jugar de enganche James en el Rayo Vallecano? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad