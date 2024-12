El golpe que le dio el Rayo Vallecano a James Rodríguez tras enfrentar a Real Madrid

Momento complicado para James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Cuando más se creía que era su momento para brillar, el volante vive toda una tormenta en la temporada 2024/2025. Había ilusión en sus fanáticos que, volviendo a España, iba a resurgir, pero todo ha salido mal. El partido contra Real Madrid era el escenario para contar con una estrella como lo es James. Todo va por el lado que nadie se esperaba.

Ante la incertidumbre de que James Rodríguez iba a estar contra Real Madrid o no, pasó lo que todo un país no esperaba y la crisis aumenta cada día más. El volante no entró en convocatoria y sin James, el club ‘rayista’ tuvo que soportar la complicada visita de Real Madrid. La banda de Carlo Ancelotti, Vinicius y Rodrygo iba por tres puntos a Vallecas.

Y cuando Real Madrid aumentaba su favoritismo, Rayo Vallecano impidió que el gigante de España se saliera con la suya. Le dio cara, le jugó de ‘tú a tú’ y sorprendió a más de uno que apostaba por la victoria del ‘Merengue’. Se firmó un aguerrido 3-3 en el estadio de Vallecas y para completar la angustia blanca, Unai López abrió el marcador a favor del local y Abdul Mumin, marcó el 2-0 al 36′.

El uruguayo Federico Valverde descontó al minuto 39 y Jude Bellingham empató en el 45′. Para la segunda parte, Rodrygo sorprendió con el 3-2 parcial, pero Isaac Palazón colocó el 3-3 definitivo al 64′. Un partido intenso, que se convierte en un golpe para James Rodríguez, pues el técnico Íñigo Pérez parece que encontró el mejor equipo en su grupo de jugadores, sin el colombiano ni siquiera en la suplencia.

Golpe del Rayo Vallecano para James Rodríguez mientras se recupera de una lesión

En la previa del partido por la fecha 17 de LaLiga, James habló con Marca y pareciera que en vez de mejorar la relación con el técnico Íñigo Pérez, la situación habría empeorado. Cabe recordar que ambos han vivido momentos de tensión que tiene alejado al entrenador del jugador. Pese a este contexto, se conoció que la baja de James ante Real Madrid, fue una por una lesión.

“James sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas. Es baja por lesión ante el Real Madrid, no por decisión técnica”, dijo Pablo Villa en Marca. Una lesión que cayó en mal momento para el colombiano, pues pierde cada vez más protagonismo en Rayo Vallecano.

