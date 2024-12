El DT del Rayo Vallecano le mete más picante al duelo con James con explosiva respuesta

Es como si el duelo se intensificara cada vez más. Pareciera que el entrenador y el jugador están cada vez más lejos y James Rodríguez es el perjudicado. Mientras el técnico Íñigo Pérez sigue trabajando para que Rayo Vallecano no caiga en puestos de descenso, el corto circuito es mucho más notorio mientras avanzan las declaraciones en medios de comunicación y ruedas de prensa.

Cuando se creía que Rayo Vallecano era una oportunidad para que James Rodríguez mostrara sus condiciones, todo ha salido mal y el jugador se aleja de las ideas del técnico y los objetivos del club. Es un semestre difícil para el cucuteño, no suma minutos y el mercado de pases vuelve a ser atractivo para el volante y mirar otras alternativas.

El juego contra Real Madrid era oportunidad para marcar su reaparición. Pasó lo inevitable y James se fue de baja. La crisis aumenta cada día y mucho más tras las palabras del técnico Íñigo Pérez en la previa del partido. En diálogo con Movistar Plus, al entrenador le consultaron por la ausencia de Rodríguez. Sus palabras dejan ver la desconexión, le mete más picante al duelo y sus frases tienen un toque de explosividad.

“Es un tema que no me corresponde a mí hablar (ausencia de James), sabéis que nunca eludo ningún tipo de pregunta, sea cual sea. Pero en este caso, no te puedo dar información”, dijo Íñigo Pérez.

La “lesión” de James y la ausencia vs. Real Madrid

En principio, se creyó que su ausencia era una especie de “castigo” por su charla con Marca. Pero parece que es todo lo contrario. En las últimas horas, se conoció la versión de que James Rodríguez habría sufrido un golpe en un entrenamiento que lo dejó por fuera de convocatoria y está en observación médica. Así lo dio a entender el periodista de Radio Marca, Pedro Villa.

“James sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas. Es baja por lesión ante el Real Madrid, no por decisión técnica”, dijo Pablo Villa en Marca.

Más picante al duelo del técnico del Rayo con James

Pero si es una lesión, ¿Por qué el técnico del Rayo Vallecano no pudo explicar eso en charla con Movistar? Es la gran pregunta que existe, pues habría cruce de versiones y la lesión que tendría el jugador, no estaría totalmente clara, tras la respuesta de Íñigo Pérez.

Por otra parte, lo que sucedió antes y después del Real Madrid (3-3), dejan abierta la puerta de salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano. El jugador no es tenido en cuenta y las palabras de ambos protagonistas aumentan las dudas.

