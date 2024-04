Se reveló una foto de André Onana, el arquero de Manchester United, usando algo para impedir el gol de Luis Díaz que no le funcionó. ¿Qué era?

No se pudo ocultar de las cámaras de televisión y lo pillaron. La jornada 32 de la Premier League tuvo uno de los clásicos más importantes de Inglaterra en el duelo Manchester United vs. Liverpool FC y una de las grandes curiosidades fue el elemento extradeportivo que usó el arquero André Onana para impedir el gol de Luis Díaz que no le funcionó.

¡A los hechos! En una nueva muestra que tiene memorizado el buen funcionamiento en ataque, Liverpool tuvo quince tiros totales en el primer tiempo de los cuales cuatro fueron al arco y uno de estos fue el golazo de volea de ‘Lucho’ Díaz. Onana no pudo hacer nada ni con elemento protagonista de esta historia.

En una temporada en la que ya superó el doble dígito de goles, Díaz puede presumir que es el único jugador colombiano que le ha marcado más de un gol al Manchester United en la historia de la Premier League y que es el tercer futbolista cafetero que anota en el mítico estadio Old Trafford junto a Hamilton Ricard y James Rodríguez.

El empate del Liverpool contra Manchester United del 7 de abril de 2024 tuvo a Luis Díaz y André Onana como dos de los jugadores más destacados del encuentro. Mientras que el extremo anotó un golazo y recibió 7.9 puntos de calificación según los expertos de SofaScore, el arquero camerunés pasó de ser visto aplicándose algo en los guantes a ser elogiado por el entrenador Jürgen Klopp.

“Estar 1-0 arriba en Old Trafford y tener una estadística de tiros de 15-0 es increíble. Inmediatamente me dice otra vez que probablemente hay algo en el remate, o fue un portero excepcional – como fue el caso de una situación de Dom Szoboszlai, [que] fue una parada increíble – pero además de eso deberíamos y podríamos haber estado más tranquilos y más claro en unos momentos”, afirmó el entrenador de Liverpool antes de que se hiciera viral la imagen de Onana untándose vaselina en los guantes.

Durante el partidazo entre Manchester United y Liverpool, el arquero André Onana fue captado por las cámaras de televisión aplicándose vaselina en los guantes, un producto que es utilizado en condiciones de humedad para tener mayor adherencia. Si vamos al último reglamento de la IFAB (International Football Association Board) en el apartado del equipamiento de los jugadores no se habla sobre el elemento que se aplicó el arquero del Man. United para impedir los goles de Luis Díaz y compañía, por lo tanto, no es considerado como trampa y ya se había visto usarlo a arqueros como Manuel Neuer y Claudio Bravo.

Los números de Luis Díaz que sorprenden al mundo del fútbol

En los últimos diez juegos de la Premier League hasta el partido contra Crystal Palace del domingo 14 de abril a las 8:00 A.M., ‘Lucho’ Díaz suma cinco goles y tres asistencias para sorprender al mundo del fútbol con su nivel actual. Además, el jugador colombiano ya suma más anotaciones que las once que marcó en la primera temporada y media que disputó con el Liverpool. ¡Está oficialmente encendido!