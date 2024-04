Pasó de la alegría de anotar un golazo en uno de los clásicos más importantes de la Premier League a sufrir una patada que casi lo lesiona. Después de la fuerte entrada de Casemiro a Luis Díaz se supo lo que hizo el jugador brasilero cuando acabó el partido entre Manchester United y Liverpool FC.

Liverpool salió a imponer condiciones en el estadio Old Trafford porque llegaba con el envión anímico de ser el líder en la tabla de posiciones hasta la fecha 32 de la Premier League. El primer tiempo sería un reflejo de esto y un golazo de volea de ‘Lucho’ Díaz abriría el marcador.

Mientras que Casemiro podía hacer poco y nada para detener la velocidad de las transiciones del Liverpool, Díaz tenía otro gran partido con desbordes, gol y pases que generaban la sensación de peligro. Sin embargo, los ‘Reds’ (Rojos) iban a pagar caro la falta de efectividad en el segundo tiempo y estuvieron a punto de perder al jugador colombiano por una fuerte entrada.

Con goles de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, Manchester United volvió a tener vida deportiva en el partido y tenía la victoria a seis minutos del final del tiempo reglamentario, pero… En la Premier League siempre algo puede pasar, y en los últimos diez minutos del encuentro, los hinchas del Liverpool pasaron de gritar el gol del empate que anotó Mohamed Salah de penal a llevarse las manos a la cabeza por la patada de Casemiro que casi lesiona a Luis Díaz.

En una de esas jugadas de ‘Lucho’ Díaz que hasta los hinchas rivales podrían ponerse de pie por no creer lo que están viendo, el jugador colombiano desbordó por la banda izquierda, y como nadie lo podía parar, apareció Casemiro para darle una plancha tan dura que el número siete del Liverpool no ocultó su dolor. No lo lesionó de milagro.

Lo que hizo Casemiro con Díaz cuando finalizó el partido contra Liverpool

Dando un indicio de lo que haría cuando finalizó el empate entre Manchester United y Liverpool, Casemiro ayudó a levantar a Díaz después de la fuerte patada que le dio al sexto minuto de adición del segundo tiempo. Luego, el árbitro Anthony Taylor pitó el final del partido y una de las últimas escenas que mostró la transmisión de TV fue cómo el jugador brasilero se acercó a ‘Lucho’ para saludarlo, darle un abrazo y, seguramente, pedirle disculpas por casi lesionarlo.

El próximo duelo entre ‘Lucho’ Díaz y Casemiro será en la Copa América 2024

Aunque es cierto que todo quedó en buenos términos entre ambos jugadores, es probable que esa fuerte entrada haya sido un abrebocas de lo que puede verse en el próximo duelo entre Luis Díaz y Casemiro. ¿Cuándo será? En el tercer partido del Grupo D de la Copa América 2024 cuando la Selección Colombia enfrente a Brasil el martes 2 de julio a las 8:00 P.M. en el estadio Levi’s, de Santa Clara, Estados Unidos.