Según fuentes desde Alemania, clubes del primer nivel de la Bundesliga tendrían en la mira a Óscar Perea. Todo podría realizarse prontamente, teniendo en cuenta que la Selección Colombia Sub 23 realizó un Preolímpico para el olvido y el jugador podría tener más facilidad para escuchar la oferta y si es el caso, firmar el contrato.

Actualmente, Óscar Perea está en la convocatoria de la Selección Colombia Sub 23 que disputa el Preolímpico en Venezuela, torneo que da dos cupos a Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta el momento, el equipo colombiano suma la eliminación tras tres derrotas consecutivas y quedó muy lejos de cualquier posibilidad de clasificar a las justas olímpicas.

