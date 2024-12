En Medellín, Fernando Jaramillo no era una persona grata y la fuerte reacción no se hizo esperar. Se sabe, además, que el presidente de la Dimayor, es reconocido hincha de Millonarios. Algunos hinchas se le acercaron y lo maltrataron con palabras y por poco y lo agreden físicamente.

El color en la previa del partido no se hizo esperar y el Atanasio Girardot se pintó de verde. Antes de comenzar el juego, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, fue visto ingresando al estadio con lo que parece ser un esquema de seguridad. En medio de su entrada, se observan varios hinchas de Atlético Nacional lanzando abucheos e insultos, e incluso le intentaron agredir.

Atlético Nacional fue campeón de la Liga Colombiana tras superar a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo verde no para de celebrar tras levantar la estrella 18 en su historia que lo ratifica como el más ganador del país y uno de los más grandes de Colombia. Un 2-0 en el Atanasio Girardot fue más que suficiente para levantar el trofeo.

