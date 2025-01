Carlos Antonio Vélez se enteró que Andrea Guerrero anunció los partidos de James por Win y así reaccionó

Para nadie es un secreto que Carlos Antonio Vélez no le perdona una, deportivamente hablando, a James Rodríguez. Sin embargo, no le quedó otra alternativa que aceptar una realidad cuando se enteró que Andrea Guerrero anunció que los partidos como local del ’10’ con León se podrán ver por Win Sports.

Luego de un paso por Rayo Vallecano en el que registró una asistencia y 191 minutos en 7 partidos, James llegó a un acuerdo para jugar por un año con León en la Liga MX. De entrada, Vélez empezó picante ante esta noticia y publicó en X sobre Rodríguez que “llegó a México…El miércoles juega su ‘nuevo enésimo’ equipo y como para variar no ha hecho la pretemporada… ¡¡¡Suerte!!!”.

James Rodríguez debutó en la victoria de León contra Atlas por 1-2, generó un penalti e hizo que Carlos Antonio Vélez dijera que tuvo “pinceladas con el balón y ningún registro defensivo. Fue la tercera calificación de su equipo. Bareiro, otro colombiano, y Cádiz acapararon los mejores números. Lució el brazalete de capitán y provocó, siendo su gestión más destacada, el penal para el empate”.

Llegó el debut de James Rodríguez en el estadio de León y terminó siendo la figura de la victoria por 1-0 contra FC Juárez al anotar el gol del triunfo. No obstante, para la mayoría de aficionados colombiano resultó imposible ver la actuación del ’10’ porque ningún canal en Colombia pasaba el partido, así que Win Sports hizo la tarea y Vélez no dudó en reaccionar.

La reacción de Vélez al saber que Win pasará los partidos de James

Carlos Antonio Vélez y James Rodríguez (Foto: captura de pantalla y / @clubleonfc)

En la previa a la victoria contra Chivas Guadalajara por 2-1, Andrea Guerrero, presidenta del canal Win Sports, anunció que iban a empezar a transmitir los partidos de James y León cuando jueguen como local. ¿La reacción de Carlos Antonio Vélez? “Qué bueno lo de Win. Una buena decisión, es muy comercial. James es un producto comercial que vende bien. Eso de transmitir los partidos comenzó anoche (28) de enero), lástima que a veces sean tan tarde, pero bueno… Mercado hay, muy buena decisión”.

Carlos Antonio Vélez le dio la bendición a la llegada de James Rodríguez a México

Bajo la premisa que ya no tenía las capacidades para competir en el fútbol de Europa por la intensidad y velocidad con la que se juega, Vélez le dio la bendición deportiva a la llegada de James a México. “Encontró su lugar en el mundo. No está el fútbol de clubes mexicano muy lejos del nivel nuestro. Si no se lesiona y no hay conflicto va a poder jugar y con sus pinceladas técnicas va a destacar. No hay una gran exigencia física, hay espacio, no se corre mucho, intensidad media baja, muy diferente al fútbol europeo de clubes. Ideal para sus formas”, señaló el periodista de Win Sports y RCN Radio sobre el ’10’ de la selección colombiana.

