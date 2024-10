Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro 2024

Este lunes 28 de octubre se celebra la sexagésima octava edición del Balón de Oro. La gala, que se lleva a cabo en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París (Francia) galardonará a un nuevo ganador del premio individual más prestigioso del mundo del fútbol pero, ¿hay premio económico?

Publicidad

Publicidad

Año tras año se espera por conocer al ganador del Balón de Oro. El prestigioso premio, organizado por la revista France Football, celebrará su nueva edición en París, con una votación que parece totalmente abierta entre varios de los candidatos.

El nuevo ganador inmortalizará su nombre en la historia del fútbol, pero muchos se preguntan si, además del emblemático trofeo, el ganador se lleva algo más. Lo cierto es que el ganador del premio no recibe un monto económico por parte de la organización.

ver también Por qué Luis Díaz no está nominado al Balón de Oro 2024

No obstante, esto no significa que los jugadores no puedan sacar un rédito económico del premio. Muchos clubes incluyen primas en sus contratos por conseguir distinciones de este tipo. Así mismo, el hecho de ganar el Balón de Oro les da una mayor visibilidad, lo que les permite facturar mucho más en derechos de imagen.

Publicidad

Publicidad

Todos los nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Ruben Dias (Manchester City / Portugal)

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay)

Emiliano Martínez (Aston Villa / Argentina)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Nico Wiliams (Athletic Club / España)

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania)

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza)

Vinícius Jr. (Real Madrid / Brasil)

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania)

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania)

Rodri (Manchester City / España)

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

Vitinha (PSG / Portugal)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid / España)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra)

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía)

William Saliba (Arsenal / Francia)

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia)

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria)

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina)

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol)

Cómo ver el Balón de Oro 2024 en Colombia

La gala del Balón de Oro iniciará a las 2:00 p.m. de Colombia y será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. La gala también será transmitida por el canal de YouTube de L’Equipe.