Jürgen Klopp ya ha confirmado su futuro luego de su salida de Liverpool y tendrá un nuevo trabajo vinculado al fútbol, pero alejado de los banquillos. El alemán ha sido confirmado como el nuevo jefe global de Red Bull, empresa propietaria de equipos como Leipzig y Salzburg. El estratega ha roto el silencio, luego de recibir muchas críticas por su decisión.

Publicidad

Publicidad

El pasado 9 de octubre, Red Bull confirmó la contratación del alemán luego de su exitoso paso por Liverpool. “En su función estratégica, Jürgen Klopp no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull. También aprovechará su amplia red de contactos para ayudar a buscar talentos destacados y contribuir a la formación y el desarrollo de los entrenadores“.

Si bien Klopp se ha ganado el cariño y respeto de los hinchas de Liverpool, su decisión de formar parte de la directiva de Red Bull ha sido muy cuestionada. Los hinchas de Mainz, uno de los exequipos del DT, protestaron contra su decisión de reforzar a la dirigencia de uno de sus rivales (Leipzig).

Ahora, semanas más tarde, Jürgen Klopp ha hablado por primera vez de manera abierta sobre lo sucedido. El alemán apareció en el podcast Einfach mal Luppen del diario The Standard y fue claro sobre su decisión de volver al fútbol con un nuevo rol.

Publicidad

Publicidad

Jürgen Klopp (IMAGO / PA Images)

¿Qué dijo Klopp sobre su nuevo trabajo?

Jürgen Klopp afirmó que su plan siempre fue continuar trabajando cerca del fútbol. “ Siempre estuvo claro, para mí lo estaba, que no me quedaría de brazos cruzados. Y entonces salió a la luz la historia de Red Bull. Para mí, eso es extraordinario, tengo que ser sincero. No sé exactamente qué podría haber hecho para que todos estuvieran contentos “.

“ Tengo 57 años, así que todavía puedo trabajar un par de años más, pero no me veo realmente al margen (como entrenador) por el momento. Pero siempre estuvo claro que no iba a hacer nada en absoluto. Y entonces apareció esta historia con Red Bull, y para mí es extraordinaria ” agregó el alemán.

Publicidad