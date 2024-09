Los tres mejores jugadores de la historia del fútbol, según Faryd Mondragón

Faryd Camilo Mondragón Alí volvió a ser protagonista de los principales portales deportivos, y no precisamente por algún recuerdo de su gran carrera o algún comentario en las transmisiones del canal Win Sports. El exarquero decidió no ser asistente técnico de Junior de Barranquilla, así que no hubo un mejor momento para recordar cuando eligió a los tres mejores jugadores de la historia del fútbol.

Junior decidió contratar al entrenador César Farías en reemplazo de Arturo Reyes y quiso apostar por Mondragón como asistente técnico. Sin embargo, tras varios días de negociación, no se llegó a un buen puerto y la decisión del exarquero de la Selección Colombia fue radical.

Luego de una contraoferta que le hizo Junior de Barranquilla para contar con sus servicios, Faryd Mondragón sostuvo que “me interesa, pero no hemos llegado a un acuerdo económico“. Punto final, por ahora, a la idea de volver a estar vinculado a un equipo para seguir dando de qué hablar en los medios de comunicación, como lo fue la vez que se animó a escoger a los tres mejores jugadores de la historia del fútbol.

Mondragón tuvo la experiencia de jugar con grandes leyendas de la Selección Colombia como Carlos Valderrama, y a la hora de escoger a uno de sus tres futbolistas más destacados de todos los tiempos, estuvo de acuerdo con ‘El Pibe’ en un nombre: Diego Maradona. Sin embargo, no lo puso como el número uno.

Mondragón en el Mundial Brasil 2014. (Foto: Imago)

Otra de las leyendas del fútbol que estuvo en parte de acuerdo con la elección de Faryd Mondragón fue Marco Van Basten. El exjugador neerlandés le dijo a la ‘Revista France Football‘ que Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff, eran, en su opinión, los tres mejores jugadores de la historia. El astro brasilero también fue escogido por el exfutbolista colombiano y solo faltaba por conocer un nombre más.

Los 3 mejores jugadores de la historia, según Faryd Mondragón

El creador de contenido Daniel Sánchez publicó una dinámica de preguntas con Mondragón el 22 de junio y cuando le preguntó por el Top-3 de los mejores jugadores de la historia, el exarquero colombiano no dudó y respondió lo siguiente: “Pelé, Maradona y Messi“. No le dio el primer lugar a ‘El Pelusa’ como ‘El Pibe’ Valderrama sí lo hizo y dejó en el tercer lugar a un jugador como Leo que, salvo la Copa Libertadores porque no la ha jugado, ganó todos los títulos más importantes del fútbol.

El récord de Mondragón con la Selección Colombia que le quitaron en los Mundiales

El Mundial de Brasil 2014 no solo dejó la mejor actuación en la historia de la Selección Colombia con un quinto lugar, Faryd Mondragón también logró con 43 años el récord de ser el jugador más longevo que disputaba una Copa del Mundo. Sin embargo, esta marca le duró cuatro años, ya que el exarquero egipcio Essam El-Hadary, jugó el Mundial de Rusia 2018 con 45 años y 161 días.