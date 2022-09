Junior de Barranquilla podría estar en serios problemas legales por una empresa que lo patrocinó en el pasado y que es acusada de varios movimientos ilícitos en la Costa Caribe colombiana. Las autoridades adelantan intervenciones y allanamientos en contra de esta marca.

Se trata de Tierra Santa, una de las marcas más populares y conocidas en el Caribe que patrocinó a Junior de Barranquilla entre 2017 y 2019. La Fiscalía adelanta procedimientos y allanamientos en varias de sus tiendas en medio de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando en los almacenes.

Según detalles de La W Radio, se desconoce la cifra que Tierra Santa le inyectó a Junior de Barranquilla, ya que esas cuentas no están en los estados financieros. Vale mencionar que ante el tema, el club barranquillero no se ha pronunciado y queda la duda si dirigentes del 'Tiburón' sabían de esas irregularidades.

"Lo que se tiene que determinar son dos cosas: en derecho no toda la buena fe lo exime a uno de una responsabilidad ante la Fiscalía y los jueces. ¿Qué quiere decir eso? El junior tiene que demostrar, obviamente, si se demuestra que hay una procedencia ilegal en los dineros del patrocinio, que ellos tomaron todas las medidas que les exigía la legislación para verificar que esa plata no era ilícita", dijo el abogado Camilo Burbano en diálogo con La W.

"La Fiscalía tiene todo el derecho de preguntarle al Junior si tomaron todas las medidas necesarias para demostrar que no existían indicios de ilegalidad. No es simplemente decir que no sabían, sino que actuaron diligentemente", advirtió el abogado Burbano.