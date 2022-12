Finalizado el Fútbol Colombiano en 2022, varias fueron las conclusiones, las emociones vividas, los equipos que dieron de qué hablar, tanto para bien, como para mal. Algunos consiguieron ser campeones, otros no se llevaron nada y pocos hicieron historia siendo las sorpresas y los clubes revelación del año.

En los dos semestres fueron diferentes los equipos protagonistas, muy pocos fueron regulares a lo largo del año. Atlético Nacional fue el mejor ejemplo de ello, pues se coronó campeón en el primer semestre, pero quedó eliminado en el todos contra todos durante el segundo semestre, mientras que Millonarios fue el equipo que más puntos hizo en el 2022, pero no pudo conseguir el tan anhelado título de Liga.

Por su parte, Independiente Medellín pudo llegar a una final de Liga, pero no la ganó, eso sí, logró un cupo a torneo internacional por reclasificación. Por otro lado, Pereira, fue la gran sorpresa, quedó campeón y va a fase de grupos de Copa Libertadores. En Bolavip, analizamos a los mejores cuatro equipos del 2022 en el Fútbol Colombiano.

Atlético Nacional

El campeón del primer semestre y el de más títulos en el Fútbol Colombiano tuvo un año de contrastes, una montaña rusa de emociones, cambios de técnicos y de nómina. En el 2022-I consiguió la estrella tras derrotar a Deportes Tolima, una revancha que el fútbol le debía. Lo cierto es que a pesar de conseguir su título 17, la hinchada no quedó contenta con el equipo, sobre todo en la parte dirigencial.

Además, desde su futbol, no gustó el trabajo del club, pues, aunque tenían una nómina de primer nivel, no se demostró en el terreno de juego. El cambio de entrenadores, la salida de jugadores importantes y las malas decisiones de los directivos, fueron el resultado del fracaso del segundo semestre, donde en varias fechas estuvo por fuera del grupo de los ocho. En la última fecha llegó clasificado y solo debía ganarle a La Equidad para no depender de nadie, empató 1-1 y en el último minuto, Jefferson Duque dilapidó un penal que los dejó por fuera.

La llegada de Paulo Autuori generó amores y odios, pues ya había tenido una primera etapa donde no consiguió los objetivos, misma situación que vivió en su segunda llegada. Ahora habrá que esperar lo que le depara al equipo ‘verdolaga’ en el 2023, donde jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará por lo menos otro título en el Fútbol Colombiano.

Deportivo Pereira

El conjunto ‘matecaña’ hizo historia en Colombia, pues fueron más de 70 años en los que nunca pudo levantar un título, incluso, solo había jugado una final y no había sido de Liga. La base del equipo que perdió la final de la Copa hace un año ante Atlético Nacional, hizo un gran 2022-II, tanto así que, en contra de todo pronóstico, llegó a la final de la Liga.

El primer semestre fue normal para lo que venían acostumbrados, ni siquiera hubo ilusión. El segundo, poco a poco fueron construyendo el camino de un destino que habían buscado por décadas. El proyecto de Alejandro Restrepo, que había sido rechazado en Nacional, llegó a Pereira para ponerlo en lo más alto. Clasificaron en un todos contra todos sufrido y luchado, pasaron un grupo de un cuadrangular donde no tenían opciones, pues superaron a Millonarios, Santa Fe y Junior.

En la final se hicieron fuertes y se impusieron sobre otro equipo tradicional. En los dos partidos igualó ante Independiente Medellín y en los penales consiguieron conseguir su primera estrella, de local, ante su gente y en una noche que quedará guardada en lo más profundo de sus corazones.

Millonarios

El conjunto ‘embajador’ tuvo un año para el debate, pues fue el mejor a lo largo del 2022, pero no consiguió el objetivo principal, un título de Liga. A pesar de esto, se coronó campeón de la Copa Colombia y volvió a levantar un título luego de cuatro años sin hacerlo, la última vez fue una Superliga en 2018 a Nacional.

El equipo de Alberto Gamero, al igual que Nacional, vivió una montaña rusa de emociones. Las dos fases de todos contra todos, prácticamente las cabalgó sin problema, salvo el final del 2022-II donde duró varias fechas sin ganar. En los cuadrangulares no le fue bien, en el primer semestre quedó eliminado una fecha antes, mientras que en el segundo debía ganar la última fecha para ser finalista y terminó perdiendo ante Santa Fe.

Fue el mejor en reclasificación, el de más puntos en el año, pero el cupo a la fase previa de Copa Libertadores la consiguió tras ganar la final de la Copa Colombia a Junior en El Campín.

Independiente Medellín

Por último, está el conjunto ‘poderoso’ pues a pesar de no conseguir ningún título, fue uno de los más regulares del año, siempre estuvo en los primeros lugares, llegó a la final del segundo semestre, pero la terminó perdiendo ante el Deportivo Pereira. Consiguió un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores por ser uno de los mejores en la reclasificación.

El buen juego fue una constante y tras la llegada de David González al banco, la hinchada recobró la ilusión que, por ahora, perdura para lo que viene en el 2023.