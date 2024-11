Este domingo 17 de noviembre se jugó el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. El DIM ganó por la mínima diferencia, resultado que no les bastó para acceder a la final. Sin embargo, el partido parece haber quedado en segundo plano por el incidente con el entrenador, Efraín Juárez. Lo sucedido fue fuertemente criticado por Alejandro Restrepo.

Publicidad

Publicidad

Atlético Nacional ha conseguido el boleto a la final de la Copa Colombia, luego de imponerse 2-1 en el marcador global al DIM en un clásico paisa por la clasificación. Sin embargo, el triunfo global del Verdolaga se vio manchado por los incidentes con el entrenador, Efraín Juárez.

Efraín Juárez detenido

El DT de Atlético Nacional, luego del partido, provocó a la hinchada del DIM, lo que acabó con algunos hinchas intentando ingresar a la cancha para agredir al entrenador. El mexicano se disculpó por lo ocurrido desde la conferencia de prensa post partido.

Publicidad

Publicidad

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos” dijo Juárez, antes de que la policía detuviera la conferencia para detenerlo.

La reacción de Restrepo

El entrenador del DIM, Alejandro Restrepo salió a rechazar las provocaciones del DT rival. “Hoy la sociedad le enseñó al individuo. Cosas como las que pasaron ahí no nos ayudan como sociedad. Hemos vivido como fiesta los 3 clásicos más lindos de los últimos tiempos. Estadio lleno, la gente comportándose pero lo que ha pasado al final no puede suceder. Felicitar a la gente porque se comportó medianamente bien para lo que pasó y lo que pasó con el entrenador no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños, de cómo nos venimos comportando. Venimos corrigiendo temas sociales y hoy acá hablar del partido sobra porque pudo haber pasado algo mucho más grave“.

Publicidad

Publicidad

“ Acá se vivió una fiesta de fútbol. La gente vino, alentó al equipo, nosotros éramos locales, el estadio fue rojo. Hace 20 días fue verde. Perdimos y salimos nosotros derrotados deportivamente, pero con altura. Hoy eso no se vio acá. Por eso digo que la sociedad le ha ganado al individuo. La sociedad dio ejemplo. Hoy era para que pasara algo más de lo que pasó. No nos podemos permitir eso. Hay que señalarlo, sancionarlo y hacer lo que tengan que hacer, pero no puede ser (…). Lo demás sobra. ¿Para qué vamos a hablar de fútbol hoy? No tiene sentido ” añadió.