El atacante Dayro Moreno no sigue en el Oriente Petrolero de Bolivia y todo indica que volverá al fútbol colombiano. Su representante, entrevista con el Carrusel de Caracol Radiol, habría confirmado acercamientos con un equipo del FPC que quiere reforzar su ataque y darle jerarquía con Dayro Moreno.

En mediio de varios movimientos y tras finalizar el contrato en Bolivia, Dayro Moreno es un nombre que siempre será interesante para el fútbol colombiano tras su paso por Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla y Once Caldas. En este caso, es el Deportivo Pasto el que quiere tener a este atacante.

Con 36 años, estaría listo para ponerse la camiseta del Deportivo Pasto y luchar en una nueva temporada. Su representante Álvaro Múnoz dialogó con Caracol Radio y confirmó los intereses del club pastuso, aunque no se descarta alguna otra posibilidad con otro equipo en Colombia.