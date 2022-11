Situación tensa y decisiones inesperadas, eso es lo que abunda por estos días en el Junior de Barranquilla. Recientemente, el club hizo oficial la salida del uruguayo Julio Comesaña, en plena competencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2022.

Ahora, Junior de Barranquilla busca técnico e incluso hay varios nombres de por medio como el de Leonel Álvarez o el de Reinaldo Rueda. Con la segunda ronda del grupo A por jugarse, no es claro el rumbo del equipo, pues aún tiene posibilidades de alcanzar la final de la Liga Colombiana II-2022.

Eso sí, Julio Comesaña, tras salir del Junior, le mandó picantes frases al equipo barranquillero. En diálogo con El Heraldo, el entrenador uruguayo pudo hablar claro y sin filtro de lo que realmente sucede en el club 'Tiburón', que recientemente empató 0-0 en El Campín ante Santa Fe.

"El equipo tomó la decisión, yo no me voy, a mí me sacan del equipo. Yo nunca pido explicaciones ni me las dieron tampoco. El señor Arteta (presidente del equipo), me informó y punto. De Junior nunca me sorprende nada. Absolutamente, nada", dijo Julio Comesaña en diálogo con El Heraldo.