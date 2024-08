Los candidatos para reemplazar a Arturo Reyes en el Junior de Barranquilla

Leonel Álvarez, quien no la pasa bien en el Emelec de Ecuador, podría tener oportunidad en el Junior de Barranquilla. Por otra parte, hay dos nombres en la Selección de Honduras que podrían tener oportunidad, pues pertenecen a la historia del club barranquillero: Giovanni Hernández y Alexis Mendoza, ambos son asistentes de Reinaldo Rueda en ‘La H’ (Selección Honduras).

Arturo Reyes, técnico del Junior. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Teniendo en cuenta que Julio Avelino Comesaña siempre se encargaba de ‘apagar incendios’ en el Junior, el uruguayo podría ser tenido en cuenta al menos hasta el final de temporada, siempre y cuando las directivas del equipo decidan no continuar con Arturo Reyes.

