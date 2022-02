La celebridad Yeferson Cossio, uno de los personajes colombianos más seguido en redes sociales, y quien en meses pasados fue noticia por renunciar a la ciudadanía colombiana, aún no se va del país por una razón muy futbolera. Quién iba a creer a este youtuber, el equipo del que es hincha lo iba a detener.

Tras la renuncia a la nacionalidad colombiana, Yeferson Cossio abrió un amplio debate y fue viral por su decisión. Semanas después se conoció que había firmado un contrato de trabajo con Independiente Medellín, que vincula obras sociales y campañas de mercadeo. Por este compromiso, él no pude irse de Colombia, al menos por el año 2022.

Cabe resaltar que ese compromiso con Independiente Medellín va más allá de un contrato contractual, pues Yeferson Cossio es confeso hincha del DIM, en redes sociales explotó de felicidad cuando el equipo le regaló la camiseta y el sentimiento lo inundó porque le recordó a su padre y cuando iban al Atanasio Girardot juntos.

"La idea inicial de este viaje era que ya nos veníamos a vivir aquí (a Barcelona). Se hizo todo el proceso con los perros que fue muy costoso y difícil, hasta tocó mandar unas cosas a Estados Unidos para que dejaran entrar acá... El jet privado fue lo más difícil porque vas a viajar con 15 perros, conseguimos una casa aquí super bonita y literalmente tocó cancelar todo. A mí me gusta mucho Medellín. Estaba como entre el sí y el no, y luego salió este compromiso con el DIM y por eso me voy a quedar en Colombia, al menos hasta diciembre", dijo Yeferson Cossio en redes sociales.