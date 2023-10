Complicada situación vive Cristiano Ronaldo tras los últimos reportes de la prensa de Irán, donde se divulga la condena contra el astro portugués por un posible caso de “adulterio”. El medio ‘Sharq Emroz’, uno de los más visitados en Oriente Medio, da detalles de este castigo al que CR7 sería sentenciado debido a la gran cantidad de denuncias que han presentado abogados iraníes.

Y todo se remonta al pasado mes de septiembre, cuando Cristiano Ronaldo visitó Irán para enfrentar un partido por la Liga de Campeones de Asia. Al Nassr fue visitante contra Persépolis en el Azadi Stadium, en Teherán, por la primera fecha de la fase de grupos. El club de Arabia Saudita se quedó con la victoria tras un 2-0 definitivo.

Esta visita de Cristiano Ronaldo a Irán tuvo un momento más que especial y fue la visita del jugador portugués a Fatemeh Hamami, una artista iraní que tiene el 85% de su cuerpo paralizado y es célebre por pintar cuadros de jugadores de fútbol con sus pies. Es fanática de CR7.

Fatemeh Hamami le entregó a Cristiano Ronaldo un cuadro como detalle, hecho especialmente para él, y como es normal en Occidente, el jugador quiso agradecer con un gran abrazo y una muestra de cariño, gesto que en Irán es considerado como “adulterio”.

Cristiano Ronaldo podría ser sentenciado a 99 latigazos en Irán

Según la ley de Irán, el simple hecho de tocar a una mujer, si no están casados, equivale a adulterio. Tras las denuncias de los abogados, la justicia iraní no demoró en reaccionar y habría condenado a Cristiano Ronaldo a 99 latigazos, castigo que debería ejecutarse la próxima vez que viaje a este país. Eso sí, la sentencia podría no realizarse si el jugador se arrepiente sinceramente tras lo sucedido.

Hasta el momento, la agenda de Al Nassr no tiene en su calendario visitas a Irán. Deberá jugar contra Persépolis el partido de vuelta de la fase de grupos de la Champions de Asia, pero el juego será en Arabia Saudita. No se descarta que al pasar a instancias finales, pueda cruzarse con algún club iraní.

¿Qué dice la Embajada de Irán en España sobre este caso?

Una de las voces oficiales de Irán se ha pronunciado en Europa. La Embajada iraní en España ha desmentido la versión de la prensa y niega rotundamente que Cristiano Ronaldo fuera a ser sentenciado a 99 latigazos.

“Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país”, recoge el comunicado.

Fatemeh Hamami, una artista mundialmente reconocida

Los trabajos de Fatemeh Hamami son mundialmente reconocidos, es una de las mejores pintoras del planeta y en redes sociales ha logrado difundir sus trabajos que se son virales y recogen gran admiración. Es todo un ejemplo debido a sus dificultades físicas, pues es capaz de pintar retratos de lo más realistas usando sus pies. Su talento y su gusto por el fútbol le ha permitido conocer a grandes leyendas, en este caso pudo cumplir su sueño al compartir y entregarle personalmente una obra de arte de su autoría a Cristiano Ronaldo.