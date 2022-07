Finalmente, Giovanni Moreno no seguirá en Atlético Nacional, pero el jugador reveló que quiere seguir jugando y hasta contó cuál club ya lo contactó y podría llegar a jugar en el segundo semestre del 2022.

En una charla con el líder de la barra 'Los del Sur', Andrés Felipe Muñoz, Moreno reveló que podría jugar en el Junior de Barranquilla, ya que fue contactado por los directivos del conjunto 'tiburón'.

“Espero que si se da mi llegada a Junior, la gente no me crucifique, que entiendan que llegaría con ganas de seguir compitiendo. Me siento en un gran nivel”, afirmó 'Gio'.

Además, el talentoso futbolista, aseguró que quiere seguir jugando, ya que no quiere darle el gusto a los directivos de Atlético Nacional de quedar con la satisfacción de que lo retiraron del fútbol, es por esto que busca llegar a un club competitivo.

Aquí el video con las palabras de 'Gio':