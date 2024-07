Millonarios cambió de parecer sobre el futuro de Daniel Ruiz en el equipo

La política de garantizar la continuidad de los referentes en Millonarios luego de los tres títulos que ha ganado el proceso del entrenador Alberto Gamero tuvo el primer gran revés en el 2024. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la no clasificación a la final de la Liga Colombiana I-2024 trajeron consecuencias, y hasta se llegó a instalar la narrativa que era posible la salida de Daniel Ruiz.

“En Millonarios no solo son transferible todos los integrantes del plantel, sino que saldrán jugadores con contratos prolongados, los negociarán o transferirán a clubes interesados“, publicó el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, y se iba a cumplir lo dicho con un jugador insignia de Millonarios como lo era Larry Vásquez. ¿Pasará lo mismo con Ruiz?

La primera etapa de Daniel Ruiz en Millonarios lo puso en la órbita de la Selección Colombia. El mediocampista creativo sumó más de 100 partidos con 13 goles y llegó a disputar dos finales, una por liga y la otra por copa. Sin embargo, tras pasar por Santos, de Brasil, le costó volver a ser el jugador que podía definir partidos a favor del equipo ‘Embajador’.

Ante las constantes ausencias por lesión de David Silva y Daniel Cataño, la principal responsabilidad para generar juego recayó sobre Ruiz, quien no terminó de tener el rendimiento esperado. En el primer semestre del 2024, el volante registró dos goles y cinco asistencias en los 27 partidos que disputó entre Copa Libertadores, Liga Colombiana I-2024 y cuadrangulares.

El periodista Francisco Vélez sostuvo en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio, que Once Caldas y Atlético Bucaramanga están interesados en contar con los servicios de Daniel Ruiz, pero Guillermo Arango le respondió con la decisión de Millonarios ante este rumor: “Once Caldas es el más firme, pero Millonarios no lo presta“. Hasta ahí no hay novedades, pero en las negociaciones sobre el futuro del mediocampista en el equipo ‘Embajador’ hubo un cambio de parecer. ¿Será definitivo?

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, había informado el 23 de abril de 2024 que Millonarios avanzaba con firmeza para renovar el contrato de Daniel Ruiz que termina el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, hubo un cambio de parecer, y fue el mismo Olsen quien informó que ahora la gestión iniciada en febrero por ‘Millos’ para extender el contrato de Ruiz hasta diciembre de 2026 se encuentra detenida. ¿Algo momentáneo? Ese misterio aún puede tardar un buen tiempo en resolverse.

A los nombres de Radamel Falcao (delantero), Felix Charrupí (volante o extremo), Jovani Welch (volante de primera línea), Daniel Mantilla (extremo), Juan José Ramírez (volante creativo) y Jhon Emerson Córdoba (extremo), se sumarían el defensor central de 30 años Sergio Mosquera y el lateral izquierdo de 20 años Kevin Palacios como los últimos refuerzos que llegarían a Millonarios para la Liga Colombiana II-2024.