Palabras de Ronaldinho que aunque se sospecha que hacen parte de una campaña publicitaria, no caen bien en Brasil y dividen mucho más el punto de vista. El reto para los brasileños es gigante. Ganando ante Colombia apagarían gran parte de las críticas que en estos momentos soportan.

“Sigo el fútbol desde pequeño, mucho antes de pensar en ser jugador, y nunca había visto una situación tan mala como ésta. A la camiseta le falta amor, le falta determinación y lo más importante de todo: fútbol. Repito: nuestra actuación ha sido una de las peores que he visto en mi vida. Una vergüenza. Por lo tanto, declaro aquí mi abandono. No veré ningún partido de la CONMEBOL Copa América, ni celebraré ninguna victoria”, dijo Ronaldinho Gaúcho en sus redes sociales.

Vale resaltar que la Selección Brasil llegó al torneo en Estados Unidos en un momento irregular. El empate en el debut ante Costa Rica activó las alarmas y se creía lo peor, pero el 4-1 con Paraguay de la segunda jornada, calmó los ánimos y emparejó los pronósticos. Ronaldinho no cree en Dorival Junior y el grupo de jugadores.

Ronaldinho durante un partido amistoso en el Maracaná. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En medio de la previa de este juego, resulta interesante el punto de vista del mítico Ronaldinho Gaúcho, considerado, para muchos, uno de los mejores jugadores de la historia, campeón del mundo y en el ‘Salón de la Fama’ de la FIFA y la Selección Brasil. El exjugador habló sobre la ‘Canarinha’ de Vinicius y Rodrygo y dejó claro que este equipo de la Copa América 2024 no lo representa.

