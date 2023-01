Mucho ojo, este sería el once de lujo que armaría Junior con Juan Fernando Quintero a la cabeza.

El once de lujo que armaría Junior con Juan Fernando Quintero a la cabeza

Tras el fichaje de Juan Fernando Quintero, Junior de Barranquilla comienza a encaminar lo que será la temporada 2023 en el fútbol colombiano y en la Copa Sudamericana, con 'El Mago' ya listo y luego de una presentación que prácticamente llenó el estadio Metropolitano, comienzan a mirar los objetivos.

Ahora, Juan Fernando Quintero se une a los trabajos del técnico Arturo Reyes, quien mira una nómina robusta y un once que fácilmente puede ser el mejor del fútbol colombiano con Juanfer y Carlos Bacca a la cabeza, además de Sebastián Viera, Dany Rosero o las nuevas caras como Edwin Herrera y Vladímir Hernández.

Es decir, que el entrenador Arturo Reyes tiene material suficiente para armar un once competitivo en un equipo que sin duda es el máximo favorito al título esta temporada, además de no tener problema y pasar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Juan Fernando Quintero, a su vez, no pierde de vista la Selección Colombia.

Arturo Reyes se alista para afrontar la temporada con Juan Fernando Quintero como gran referente y un posible 4-2-3-1, con un tridente conformado por 'Cariaco' González, Vladimir Hernández y Juanfer por el centro, y dejando a Carlos Bacca como único referente.

Once ideal de Junior con Juanfer Quintero a la cabeza

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Daniel Rosero, Homer Martínez, Edwin Herrera; Didier Moreno, Carlos Sierra; Juan Fernando Quintero, Vladímir Hernández, 'Cariaco' González; Carlos Bacca.