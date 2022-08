El volante Gio Moreno, quien salió en medio de polémicas de Atlético Nacional, sigue sin definir su futuro pese a que es uno de los jugadores más llamativos del mercado. Un técnico de un equipo colombiano lo desea y le dice que se decida pronto. Por ahora entrena por su parte y junto al Envigado.

Su salida de Atlético Nacional no fue la mejor, tuvo conflicto con las directivas y estas no le perdonaron. Sus palabras, tras ganar el título 17, no cayeron para nada bien en la interna verde y al final a Gio Moreno no se le renovó el contrato. Está libre y a la espera de definir pronto a donde jugará.

Se había hablado de Junior de Barranquilla o el fútbol mexicano como posibilidad, pero nada sucedió. Ahora, el que 'pica en punta' es el otro club de sus amores, Envigado, a donde entrena. Precisamente, el entrenador Alberto Suárez, le manda un mensaje a Gio Moreno y espera que se decida pronto.