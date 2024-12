Un golpe muy duro Millonarios. No hay duda que si el máximo rival de la historia queda campeón, puede abrir el enojo y la rabia de muchos. Atlético Nacional hizo el doblete de Copa y Liga Colombiana, clasifica a fase de grupos de la Copa Libertadores y con el técnico Efraín Juárez como protagonista.

Publicidad

Publicidad

Es una verdadera gesta lo conseguido, pues en menos de seis meses, el técnico mexicano obtuvo dos títulos en el fútbol colombiano, en medio de desconfianza y la presión porque Atlético Nacional era su primer equipo en propiedad en su carrera como director técnico.

Efraín Juárez calló a sus críticos y la idea de juego la pudo adaptar muy rápido en Atlético Nacional, lo que fue suficiente para ser campeón con doblete incluido. Todo esto es visto por hinchas de Millonarios, que horas después de la estrella 18, hicieron tendencia al técnico Alberto Gamero.

Para muchos fanáticos de Millonarios, Alberto Gamero ya cumplió su ciclo y debería haber un cambio en el cuerpo técnico para lograr los objetivos. El espejo de su eterno rival forzó la reacción en las redes sociales y se hizo tendencia el #FUERAGAMERO.

Publicidad

Publicidad

La reacción de la hinchada de Millonarios a la gesta de Efraín Juárez con Nacional

Cabe recordar que Alberto Gamero no pudo cumplir los objetivos con Millonarios y el 2024 firmó fracasos en Copa Libertadores y Liga Colombiana. En el torneo internacional, no pasó la fase de grupos y en el FPC, no fue ni siquiera finalista.

En la última fecha del grupo A, a Millonarios le bastaba un gol ante Deportivo Pasto para ser finalista de la Liga Colombiana. El 0-0 hizo ver el partido de Nacional vs. Santa Fe y la victoria del equipo verde, permitió que le sacaran el cupo a la final al equipo azul.

Publicidad

Publicidad

Para muchos hinchas de Millonarios, el balance es desalentador, pues si Efraín Juárez gana la Superliga, en menos de un año habrá conseguido la misma cantidad de títulos de Alberto Gamero.

Publicidad