Uno de los temas que más preocupaba a los hinchas del Deportivo Cali, es cómo sería la relación del técnico Jorge Luis Pinto y el delantero Teófilo Gutiérrez, debido a lo estricto que es el DT y las salidas en falso que suele tener el atacante.

Sobre el tema habló Jorge Luis en una entrevista para el canal ESPN, allí sorprendió a todos asegurando que se la ha llevado muy bien con el 'Perfume' y que le ha trabajado muy bien en los entrenamientos.

"Yo no sé qué hablan y dicen de Teo. Me ha trabajado a las mil maravillas: receptivo, activo, compenetrado con el grupo, todos lo quieren mucho. Yo hago mis investigaciones personales con cada uno de los jugadores y busco liderazgo interno, privado; y en la investigación que hice es uno de los que más quieren. Yo siento un respeto por Teo, me ha trabajado en este tiempo superbién, dispuesto, alegre, y eso me encanta", dijo Jorge Luis.

Además, el entrenador del cuadro 'azucarero' hizo una particular confesión, en donde aseguró que junto a 'Teo', hicieron un compromiso en que ninguno de los dos se podía hacer expulsar.

Aquí el video con algunas de las palabras de Jorge Luis Pinto: