Millonarios e Independiente Santa Fe se volvieron a ver las caras en un nuevo clásico capitalino que volvió a dejar como ganador al equipo dirigido por Alberto Gamero, sin embargo, no todo fue positivo a las afueras del estadio. Hinchas del conjunto ‘cardenal’ terminaron de vandalizar el mural de Radamel Falcao en El Campín.

Publicidad

Publicidad

En un partido que tuvo de todo, en el que los dos equipos se jugaban más que los tres puntos: la posibilidad de seguir con buenas aspiraciones de llegar a la final, un hecho reprochable se vivió a las afueras del estadio.

ver también Las imágenes que dejan ver a Radamel Falcao García en modo 'técnico de Millonarios'

Para nadie es un secreto que la rivalidad entre estas dos hinchadas es una de las más marcadas en el Fútbol Colombiano, pero, como muchos aseguran, hay límites. En redes sociales se vio cómo dejaron el mural del ‘Tigre’ que había sido pintado recién inició el semestre.

Hinchas de Santa Fe terminaron de vandalizar el mural de Falcao en El Campín

En el clásico anterior, los hinchas de Santa Fe ya habían dañado el mural. Si bien, la obra de arte era un homenaje al ‘Tigre’ porque no tenía nada alusivo a Millonarios, todos la asemejaban al conjunto ‘embajador’. La pintura había sido rayada con el escudo del rival de patio. Además, de haber puesto una ‘x’ en su nariz.

Publicidad

Publicidad

Esta vez fue peor. Con pintura roja, previo al clásico, siguieron marcando la cara de Falcao, pusieron otro escudo de Santa Fe, una estrella y otras letras. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas, no solo de los de Millonarios, sino de los seguidores del ‘Tigre’, pues no están de acuerdo con el irrespeto a uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país.

También hubo quienes les recordaron a los hinchas de Millonarios que en su momento el mural de Alfonso Cañón también había sido vandalizado y dañado en su totalidad.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo van Millonarios y Santa Fe en los cuadrangulares?

Jugadas las primeras dos fechas de los cuadrangulares, los dos equipos viven panoramas diferentes. Por un lado, Millonarios es segundo del grupo A con puntaje perfecto y +2 en la diferencia de gol, mientras que Independiente Santa Fe es tercero sin unidades, pero con el punto invisible.