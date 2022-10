Llegó el momento, no hay más oportunidades. Este domingo se jugará la apasionante fecha 20 con 11 equipos que pelearán por seis cupos que los pondrán en las finales de la Liga Colombiana. Todos los partidos en los que se defina algo, se jugarán en simultáneo, en todas las plazas del país, el balón rodará desde las 4:00 p.m.

Sin duda, este ha sido uno de los semestres más emocionantes y parejos de los últimos tiempos, varios equipos tomaron la curva ascendente al final y quedaron a un paso de clasificar, mientras que otros se complicaron y a pesar de tener la clasificación a la vuelta de la esquina, la aplazaron y les tocó jugar con calculadora en mano.

En Bolavip repasamos las cuentas de todos los equipos que tienen opción de clasificar. Por ahora, solo hay dos clasificados, Águilas Doradas e Independiente Medellín. Los otros equipos que al finalizar la fecha 19 terminaron en el grupo de los ocho son: Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, América de Cali, Once Caldas, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

Deportivo Pasto – tercero con 31 puntos y enfrenta a Medellín en condición de local.

Ganando: clasifica.

Empatando: clasifica

Perdiendo: Necesita que cinco de los diez equipos que están abajo no ganen o en su defecto empaten.

Independiente Santa Fe – cuarto con 31 puntos y recibe a Once Caldas en El Campín.

Ganando: clasifica.

Empatando: clasifica.

Perdiendo: Necesita que no ganen Millonarios, Nacional y Junior. Si Unión Magdalena le gana América, que no sea por más de dos goles, la diferencia de gol del ‘cardenal’ es de -2 y la del ‘ciclón, -5.

América de Cali – quinto con 30 puntos y visita a Unión Magdalena.

Ganando: clasifica.

Empatando: debe esperar que Millonarios y Nacional no ganen, que Junior tampoco lo haga y si lo hace que no lo supere en la diferencia de gol, además, que no haya ganador entre Bucaramanga y Pereira o que Pasto no sume.

Perdiendo: que no ganen Millonarios, Nacional y Junior.

Once Caldas - sexto con 30 puntos y visita a Santa Fe

Ganando: clasifica.

Empatando: que no ganen Millonarios, Nacional y Junior o que pierdan América o pasto. También le sirve que empaten en el partido de Bucaramanga.

Perdiendo: que no gane Nacional y que La Equidad no lo haga por más de un gol. Que Junior y Millonarios no sumen y que ganen América y Bucaramanga.

Atlético Bucaramanga – séptimo con 30 puntos y recibe a Pereira

Ganando: clasifica.

Empatando: necesita que no ganen Millonarios, Nacional y Junior o que pierdan América o Pasto.

Perdiendo: queda eliminado independientemente del resultado entre Nacional y La Equidad. Además de los tres puntos que sumaría Pereira.

Millonarios – octavo con 29 puntos y visita a Alianza Petrolera

Ganando: clasifica.

Empatando: que Once Caldas, Bucaramanga, Nacional, Pereira, Junior y Unión Magdalena no ganen sus partidos, o por lo menos que solo dos de estos equipos sumen de a tres.

Perdiendo: queda eliminado.

Atlético Nacional – noveno con 29 puntos y recibe a La Equidad

Ganando: clasifica si uno de los que está arriba no lo hace.

Empatando: que pierdan Once Caldas o Millonarios y que Junior y/o Unión Magdalena no ganen por goleada.

Perdiendo: queda eliminado.

Deportivo Pereira – décimo con 29 puntos y visita a Bucaramanga

Ganando: clasifica si uno de los que está arriba no lo hace.

Empatando: que Millonarios u Once Caldas no ganen, que La Equidad le gane a Nacional por menos de dos goles y que Junior y Unión Magdalena pierdan o empaten.

Perdiendo: queda eliminado.

Junior – 11 con 28 puntos y visita a Jaguares

Ganando: clasifica si por lo menos tres de los que están arriba pierden.

Empatando: queda eliminado.

Perdiendo: queda eliminado.

Unión Magdalena – 12 con 28 puntos y recibe a América

Ganando: clasifica si no ganan Millonarios, Nacional y Junior.

Empatando: queda eliminado.

Perdiendo: queda eliminado.

La Equidad – 13 con 27 puntos y visita a Atlético Nacional

Ganando: que no ganen Millonarios y Junior, si lo hacen, necesita que Bucaramanga pierda y definir todo por diferencia de gol con uno de 30 puntos.

Empatando: queda eliminado.

Perdiendo: queda eliminado.