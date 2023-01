Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, comenta que el volante Jarlan Barrera, actualmente en Atlético Nacional, no tiene las puertas cerradas en el club 'Tiburón' pese a que salió por la puerta de atrás e incluso ha tenido algunos roces con la hinchada juniorista.

Vale resaltar que Jarlan Barrera no salió del todo bien de Junior, y más al tener en un penalti que hubiera sido el mejor capítulo en la historia del club, lo falló en aquella recordada final contra Athletico Paranaense en la Copa Sudamericana 2018 y es una escena que muchos hinchas no pueden olvidar.

A esto se agrega que en su última visita al Metropolitano, se enfrentó con la hinchada al mostrar el escudo de Atlético Nacional, además de algunas palabras que no cayeron bien en Barranquilla, comentó que en el 'Tiburón' lloraba por finales perdidas y en el 'verde' por títulos ganados.

En las últimas horas, Fuad Char dio una entrevista a El Heraldo de Barranquilla y se refirió a Jarlan Barrera y su situación con Junior, donde ganó tres títulos y jugó cinco años. En sus palabras, el máximo accionista del club 'Tiburón' dijo que, para él, no tiene las puertas cerradas en el equipo barranquillero.

La pregunta, ¿Jarlan tiene las puertas cerradas en Junior? "No, yo no diría eso". El periodista le dijo: “La gente lo declaró como enemigo deportivo de Junior”. Fuad Char contestó: “Si la gente no lo quiere, yo no lo traigo”.