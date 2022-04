En el campeonato de la segunda división de Colombia el partido entre Atlético FC vs Llaneros terminó con victoria del equipo metense por 1-3, pero lo raro no fue el resultado, sino las polémicas declaraciones del técnico Giovanni Hernández contra sus jugadores.

‘Gio’ explotó en rueda de prensa contra sus dirigidos de Atlético, afirmando que vio una actitud sospechosa de sus jugadores, dejando a entender que hubo algo sospechoso en el partido.

“Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó…Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol”, dijo el ‘Principito’.

Posteriormente, Hernández volvió a insistir con el tema y afirmó que le pareció muy extraño que sus jugadores no corrieran y afirmó tener una corazonada de qué algo no habitual ocurrió.

“Lo que pasó con el equipo hoy no es fútbol, es otra cosa. Tengo la corazonada, la seguridad y la certeza, conozco a mi equipo, sé que me da y que no me da. Cuando tú estás enseñado a ver a un jugador que corre los 90 minutos y hoy no corre, algo sucede; si hay un jugador con carácter y que corre, y hoy no corre, algo sucede”.

Aquí el video con las palabras de ‘Gio’ Hernández hablando de la actuación sospechosa de sus jugadores: