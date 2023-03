Hugo Rodallega fue una de las grandes incorporaciones que regresaron al fútbol colombiano en el año 2023, siendo el refuerzo con más renombre para Independiente Santa Fe, del que las expectativas son altas y se espera que pueda retomar el nivel que lo llevó a ser goleador en los clubes de Europa en los que jugó y por el que muchos lo pidieron para la Selección Colombia.

El delantero habló en una entrevista con la periodista Salomé Fajardo de la emisora Caracol Radio, allí contó varias cosas de su carrera que muy pocos sabían y que dejó sorprendidos a muchos, como el que estuvo muy cerca de jugar en el Real Madrid para el equipo Castilla, cuando se jugó el Sudamericano Sub 20 del 2005, pero lastimosamente el paso no se pudo concretar y no llegó al equipo más poderoso del mundo.

“Jugábamos los partidos y yo no sabía exactamente quién me estaba viendo… Cuando me enteré, en ese entonces, el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir al Castilla. A mí me hizo mucha ilusión, porque a quién no le va a hacer ilusión eso. Es algo que cualquier jugador anhelaría, al menos ser teniendo en cuenta por el Real Madrid”, dijo 'Hugol'.

Desafortunadamente, el fichaje no se logró concretar y ni el mismo Rodallega supo la verdadera razón por la que no se dio la transferencia, aunque él especuló que fue por motivos económicos: "Después mi representante me dice que no se pudo hacer el negocio, no sé por qué, nunca me lo explicaron, pero me imagino que eran términos económicos, es la única conclusión que podría sacar. Así que fue una jugada desafortunada, pero sin arrepentimiento por mi carrera. Me siento orgulloso y agradecido con Dios".

Cabe recordar que Hugo que en ese momento jugaba para el Deportes Quindío, fue el goleador de ese Sudamericano que se disputó en Colombia, en donde fue el goleador y se esperaba que fuera uno de los mejores delanteros del mundo, ya que en dicho torneo estuvo por encima del delantero Radamel Falcao García.