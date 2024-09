Orgullo colombiano gracias al talento de Mayra Ramírez. La jugadora del Chelsea de Inglaterra está entre las 30 candidatas al galardón más preciado del fútbol mundial, que jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo coleccionan en sus vitrinas. La delantera de la Selección Colombia fue valorada por France Football y ahora pelea por el ‘Balón de Oro’.

Vale resaltar que la española Alexia Putellas es la máxima ganadora de este galardón en la historia. En dos ocasiones lo ha podido conquistar. La estadounidense Megan Rapinoe y la noruega Ada Hegerberg lo ganaron una sola vez. Mayra Ramírez es la única colombiana en el listado, por encima de reconocidas estrellas de la Selección Colombia como Linda Caicedo y Catalina Usme.

Su presencia en la Selección Colombia y en el Chelsea le ha permitido tener más protagonismo en el mundo. Es la nueve de área del equipo colombiano y ha hecho parte de las últimas presentaciones de la ‘Tricolor’ en Juegos Olímpicos y el Mundial Femenino que se disputó en Australia – Nueva Zelanda en 2023.

LYON, FRANCE – JULY 25: Mayra Ramirez of Colombia in action during the Women’s group A match between France and Colombia during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de Lyon on July 25, 2024 in Lyon, France. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)