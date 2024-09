La reacción de la prensa peruana por el favoritismo de la Selección Colombia sobre Perú

No es para menos que la prensa peruana active las alarmas ante la enorme visita que tendrá en el Estadio Nacional de Lima. El medio ‘Trome’ asegura que tocará tener “cadenas de oración” y aferrarse a un milagro. Que Luis Díaz le pase algo, James Rodríguez no esté en su mejor momento y Jhon Arias se equivoque.

Periodistas colombianos denuncian maltratos en Lima previo al partido Perú vs. Colombia

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Los antecedentes acompañan a la Selección Colombia, que no descarta sumar los tres puntos más allá que el partido es de visitante. Sobre el papel, los peruanos se ven inferiores más allá de los mensajes y del ánimo que tratan de mandar jugadores como Carlos Zambrano y Luis Advíncula, referentes de la ‘Bicolor’.

