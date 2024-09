Periodistas colombianos denuncian maltratos en Lima previo al partido Perú vs. Colombia

“Nueve periodistas colombianos que llegamos a Lima anticipadamente, no se nos permitió entrar al entreno de toma de imágenes de la Selección Perú. Señores, Federación Peruana de Fútbol y Conmebol, ¿Es un tema de xenofobia o discriminación por ser Colombianos? En Barranquilla todos son Bienvenidos”, dice Jaime Dinas en la red social X.

El que tomó la voz fue Jaime Dinas, un reconocido periodista que le sigue la pista a la Selección Colombia en cualquier parte del mundo. Dinas, en un video, cuenta que no pudieron ingresar al Estadio Nacional de Lima por decisión del jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, Marco Cabrera. Jaime asegura que la Conmebol debe pronunciarse.

